Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İddialı dizinin 38. ve 39. bölümleri için anlaşma imzalayan usta oyuncu Renan Bilek Silahtar,konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

RENAN BİLEK KİMDİR?

İstanbul'da 6 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Renan Bilek, Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer alan Bilek, grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.

Ferhan S¸ensoy'un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro gurubunda yer alan Renan Bilek, 1990 yılında Yeşil Bir Dünya filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Usta oyuncu adından Geniş Aile Yapıştır, Hükümet Kadın ve Devrimden Sonra, Yeşil Deniz, Doksanlar, Yeni Gelin, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı.