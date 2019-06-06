Son Dakika Haberleri: Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali
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Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali

1 saat önce

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin önderliğinde, Madrid Yunus Emre Enstitüsü ile Saraylar, Müzeler ve Müzik Dostları derneğinin katkılarıyla organize edilen Renan Koen piyano resitaline Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Madrid'de görev yapan bazı büyükelçiler, iş insanları ve...

Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali, System.String[]
Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin önderliğinde, Madrid Yunus Emre Enstitüsü ile Saraylar, Müzeler ve Müzik Dostları derneğinin katkılarıyla organize edilen Renan Koen piyano resitaline Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Madrid'de görev yapan bazı büyükelçiler, iş insanları ve diğer davetliler katıldı. Sanatçı Koen, yaklaşık 1.5 saat süren piyano resitalinde Gideon Klein, Viktor Ullmann, Joaquin Rodrigo, Ulvi Cemal Erkin ve Ali Darmar'dan eserler çaldı.

YAHUDİ BİR AİLEDEN...

Öte yandan, konser sırasında çaldığı eserler hakkında davetlileri bilgilendiren konuşmalar yapan Koen, yaklaşık 550 yıl önce İspanya'dan Osmanlıya göç eden Sefarad Yahudisi bir aileden geldiğini de anlattı. Koen, "Türk vatandaşı Sefaradlar olarak Türkiye'de huzur ve barış içinde yaşayarak, kültürlerini devam ettirdiklerini" vurguladı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:28 
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