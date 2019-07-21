Renard, Fas Milli Takımı'ndan ayrıldı
1 saat önce
Fas Milli Futbol Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard istifa etti.
Fas Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:34 Kaynak: AA
Milli Futbol
Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard istifa etti.
Renard, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, 2016'nın şubat ayından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını belirtti.
50 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 2018 FIFA Dünya Kupası
'na katılan Fas, 2019 Afrika
Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda etmişti.
Renard, 2012'de Zambiya
, 2015'te de Fildişi Sahili
'ni Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa taşımıştı.
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