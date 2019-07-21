Son Dakika Haberleri: Renard, Fas Milli Takımı'ndan ayrıldı
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Renard, Fas Milli Takımı'ndan ayrıldı

1 saat önce

Fas Milli Futbol Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard istifa etti.

Renard, Fas Milli Takımı'ndan ayrıldı, System.String[]
Fas Milli Futbol Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard istifa etti.
Renard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2016'nın şubat ayından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını belirtti.
50 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Fas, 2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda etmişti.
Renard, 2012'de Zambiya, 2015'te de Fildişi Sahili'ni Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa taşımıştı.
Futbol, Fas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:34 Kaynak: AA
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