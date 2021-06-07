Renault Arkana'ya yeni hibrit motor - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Renault Arkana model gamına E-Tech 145 hibrit motor seçeneği eklendi.

Modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile donatılmış tam hibrit çözümü, fişe takmayı gerektirmeksizin elektrik enerjisinin tüm avantajlarını sağlıyor.

Markanın SUV-Coupe modeli tamamen elektrikli modda WLTP standartlarında şehir içi sürüş süresinin yüzde 80'ine ulaşabiliyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak, tam elektrikli sürüş modu menzili 3 km'yi bulabiliyor.

Doğrudan Formula 1 araçlarından uyarlanan devrim E-Tech teknolojisi ve özellikle geleneksel bir SUV araçtan yüzde 25 daha verimli olan 0,72'lik SCX gibi otomobil aerodinamiğindeki inovasyonlar sayesinde, Yeni Arkana E-Tech Hibrit yalnızca 4,8 l/100 km (homologasyon süreci devam ediyor) tüketim ve 108 g CO2/km emisyona sahip.

Renault Arkana, E-Tech hibrit sistemini arka aksta barındırıyor. Böylece kompakt yapısı sayesinde iç yanmalı motor versiyonlarla aynı iç hacmini sunuyor.

Modelin sportif RS line versiyonu standart olarak e-shifter vitese sahip.

E-Tech 145 hibrit motora ek olarak Arkana 1.3 TCe benzinli ürün gamını 12V mikro hibrit sistemi ile birlikte sunarak, ekonomi, esneklik ve sürüş keyfini bir araya getiriyor.

Mart ayından bu yana görülen TCe 140 versiyonun ardından, Arkana modellere ikinci ve daha güçlü bir 12V mikro hibrit benzinli ürün gamı eklendi. Bu yeni versiyonda, 1.3 litrelik motor 160 bg sunuyor ve yalnızca 5,7 l/100km tüketime ve 130g CO2/km emisyon değerlerine sahip.

Ortalama yakıt tüketimini %8 ve CO2 emisyonlarını %8,5 azaltan bu 12V mikro hibrit teknolojisi gözle görülür bir katkı sunuyor.

Renault Arkana aynı zamanda tüm TCe 140 ve160 motorlarla birlikte yeni bir özellik olan Sailing Stop işleviyle sunuluyor. Müşteri tarafından Multi-Sense ile (my sense veya eco modu) etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bu işlev, 30 ve 140 km/sa hızları arasında aracı rölantiye alarak CO2 emisyonunu 4 gram daha azaltıyor.