Renault, Avrupa'da 200 Bin Elektrikli Araç Sattı

Renault, 2011'de lansmanını gerçekleştirdiği ürün gamı ile Avrupa'da 200 bin elektrikli araç satış rakamına ulaştı.

Renault, 2011'de lansmanını gerçekleştirdiği ürün gamı ile Avrupa'da 200 bin elektrikli araç satış rakamına ulaştı.



Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında gerçekleştirdiği ürün gamı ile elektrikli araçların öncü markası olan firma, üst üste 4 yıldır Avrupa liderliğini elinde tutuyor. Avrupa'da her 3 elektrikli araçtan yaklaşık 1'i Renault markasına ait. 2018 yılında, Renault'nun Avrupa'daki elektrikli araç satışları yüzde 36 artarken, ikinci yarı yılda güçlü bir ivme ile bu oran yüzde 62'ye yükseldi. Renault, Fransa'da binek ve hafif ticari araç pazarlarında yüzde 56,8 elektrikli araç payına sahip.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Elektrikli Araç Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Normand, bugün, Avrupa'da 200 binden fazla müşterinin, elektrikli araçta Renault'yu tercih ettiğini söylemekten gurur duyduğunu belirtti.



Bu durumun, uzun bir yolculuğun daha sadece ilk adımı olduğuna işaret eden Normand, "Geçtiğimiz on yıl için açıkça belirtmiş olduğumuz hedefimiz, elektrikli mobiliteyi herkes için kullanılabilir hale getirmekti. Renault Grubu, 2022 yılı itibariyle tüm satışlarının yüzde 10'unu elektrikli otomobil olarak hedefliyor. Bunu başarmak için, bu tarih itibariyle ürün gamında sekiz elektrikli otomobil yer alacak" değerlendirmesinde bulundu.



- Eksiksiz, çok yönlü ürün gamı



Açıklamaya göre, firmanın ZOE, Kangoo Z.E., Master Z.E ve Twizy dörtlüsünden oluşan, pazardaki en eksiksiz ve çok yönlü elektrikli araç ürün gamı bu başarıyı getiriyor. Genişleyen ürün gamı, örneğin, daha güçlü motorlar veya daha hızlı şarj ile sürekli olarak iyileştiriliyor. Ürün gamının en çok satan iki modeli, şehir otomobili ZOE ve Kangoo Z.E. Van. ZOE geçtiğimiz yıl, 18 bin adedi Fransa'da olmak üzere toplamda 40 bin satış adedi ile pazarda standartları belirleyen model oldu. Altı yıllık pazar başarısını daha da geliştiren model, çekici tasarımı ve 300 kilometre sürüş menzili ile müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kangoo Z.E, 2018 yılında yüzde 51,5'lik pazar payı ile elektrikli hafif ticari araç satışlarında Avrupa'da lider konumda bulunuyor.



- Grubun 2022 planları



Renault Grubu, Haziran 2018'de, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın, elektrikli araçlar için kusursuz bir merkez haline gelen Fransa'da, bir milyar avronun üzerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Grup, 2022 planlaması kapsamında, ikinci bir Renault elektrikli araç üretim tesisi oluşturmak için Douai'de yeni bir ittifak elektrik platformunu hayata geçirmeyi, ZOE üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı, Flins'de dünyadaki tek ZOE üretim tesisini faaliyete geçirmeyi, Cleon'daki elektrikli motor üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı, 2021'den itibaren yeni nesil bir elektrikli motor eklemeyi, elektrikli hafif ticari Kangoo Z.E de dahil olmak üzere Kangoo ailesinin yeni nesil modellerinin üretimi için Maubeuge tesisine yatırım yapmayı hedefliyor.

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