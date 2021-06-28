Renault Batarya Fabrikası Yatırımı İçin Yeni Ortaklık Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika

Renault firmasından 28 Haziran Pazartesi günü yapılan açıklamada, Fransa'da elektrikli araç bataryası üretmek amacıyla, Çin merkezli Envision AESC ve Fransız Verkor firmalarıyla anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Envision firması Fransa'nın kuzeyinde Renault'un elektrikli araç üretim merkezi olan ElectriCity adlı tesise yakın bölgede 2 milyar avro tutarında bir yatırımla kendi tesisini kurmuştu. 2030 yılına kadar kademeli olarak 2500 kişiye istihdam sağlaması beklenen bu tesisin açılışının yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Emanuel Macron tarafından yapılması bekleniyor.

Renault yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Fransız girişim firmalarından Verkor ile birlikte de, yüksek performanslı elektrikli araç bataryası geliştirme ve üretimi konusunda bir mutabakat anlaşması imzaladıkları bildirildi. Bu kapsamda Renault firmasının Verkor'un hisselerinin en az %20'sini satın alacağını taahhüt ettiği öğrenildi.

Renault'un mevcut ElectriCity tesislerinin yanısıra bu iki yeni ortaklık girişimi bir araya geldiğinde, 2030 yılına kadar 4500 kişiye yeni istihdam sağlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca Avrupa'da elektrikli araç batarya üretimi için de sağlam bir ekosistem oluşturulacağı ifade edildi.

Evision AESC tarafından Fransa'nın kuzeyindeki Douai'de kurulacak olan batarya fabrikasının 2024 yılı itibarıyla 9 Gigawatt saat (GWh) kapasitesiyle faaliyette olacağı ve 2030 yılında kapasitenin 24 GWh'ye yükseltilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Envision AESC batarya fabrikasının, Douai, Maubeuge ve Ruitz'deki Renault ElectriCity tesislerine coğrafi yakınlığı nedeniyle Fransa'nın bu bölgesinde 700 kişilik ek istihdam imkanı oluşturacağı bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü