Renault, binek otomobil liderliğini 21'inci yıla taşıdı - Son Dakika

Renault, binek otomobil liderliğini 21'inci yıla taşıdı

08.01.2021 11:47
Renault, binek otomobil liderliğini 21'inci yıla taşıdı, System.String[]

Son 20 yıldır Türkiye binek otomobil pazarının lideri Renault, 2020'deki satış performansıyla bu başarısını 21'inci yılında da sürdürdü.

Son 20 yıldır Türkiye binek otomobil pazarının lideri Renault, 2020'deki satış performansıyla bu başarısını 21'inci yılında da sürdürdü.

Renault açıklamasına göre, yıl sonu itibarıyla 98 bin 900 adet satış ve yüzde 16,2 pazar payı elde eden Marka, toplam pazarda ise 101 bin 534 satışla yüzde 13,1 pay aldı.

2020 yılında Türkiye'nin en çok satılan ilk 3 otomobilinden 2'si de Renault modelleri oldu. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen yerli modellerden Clio HB (hatchback) 2'nci, Megane Sedan ise 3'üncü sırada yer aldı.

Clio HB, B HB segmentinin açık ara lideri oldu

Clio HB, 2020 yılında kaydettiği 46 bin 192 satış rakamıyla B HB segmentinin açık ara lideri oldu.

Söz konusu segmentte satılan her iki araçtan biri yüzde 49,22 segment payı ile Clio HB oldu. Megane Sedan, 39 bin 917 satış adediyle C Sedan segmentinde 2'nci sırada yer aldı.

Türkiye'de en çok satan SUV: Dacia Duster

Açıklamaya göre, Renault Grubu çatısı altındaki Dacia markası ise 30 bin 800 satış adedi ve yüzde 4 pazar payı ile 2020 yılını, toplam pazarda 8'inci sırada tamamladı.

Yıl sonu itibariyle Türkiye'nin en çok satan SUV'u olan Duster, 17 bin 402 adetlik satış gerçekleştirdi. C-SUV segmentinde yüzde 14,98 pazar payı elde eden söz konusu model, Türkiye otomotiv pazarının en büyük ikinci segmentinde liderliğe ulaştı.

Türkiye'de Renault ve Dacia markalarından oluşan Renault Grubu, böylece 2020 yılında toplam pazarda 132 bin 334 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 17,1 pazar payı elde etti.

"2020'yi kötümser senaryolardan uzak bir sonuçla kapatmanın gururu içindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2020'yi otomotiv sektörü olarak kötümser senaryolardan uzak bir sonuçla kapatmanın gururu içinde olduklarını dile getirdi.

Geçmiş yıllarda yaşanan alışılagelen salınımların aksine bu yıl arz kaynaklı sıkıntıların, sektördeki gidişata yön verdiğini belirten Çağdaş, "Araç bulunabilirliği, uygun finansman koşulları ve güncellenen ÖTV matrahları rekabetin şekillenmesinde de ana etmenler oldu. Görünen o ki bir süre daha pandemi koşulları altında yaşamaya devam edeceğiz, 2021'de de belirsizliği en iyi yöneten ve dönüşen tüketici davranışlarına en hızlı adapte olabilen markalar rekabette avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Çağdaş, "Renault Mais olarak 2021 de kuşkusuz birincil önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı. Dönüşen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve güvenilir şekilde cevap vermek; bu paralelde müşteri, bayi ve çalışan memnuniyetini bir üst noktaya taşımak ve binek otomobil liderliğimizi korumak ana hedeflerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Dacia'da bizleri çok heyecanlandıran yenilikler göreceğiz"

Bu yıl da iddialı olduklarını dile getiren Berk Çağdaş, şunları kaydetti:

"Segmentinin açık ara en çok tercih edileni yerli üretim Clio HB ve makyajlı kasasıyla satışa sunacağımız yerli üretim Megane Sedan'a ek olarak yeni Captur, makyajlı ve makyajlı Koleos gibi modellerimizle bu sene de iddialıyız. Müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlandığımız yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz. Binek otomobillerdeki iddiamızı Renault Express ve Renault Trafic gibi tamamen yenilenen modellerimizle ticari araç pazarına da taşımayı hedefliyoruz.

Öte yandan müşterilerimize ulaşılabilir modeller sunmak, bu dönemde daha da büyük bir önceliğimiz haline geldi. Bu anlamda Dacia'da bizleri çok heyecanlandıran yenilikler göreceğiz. Yeni Sandero – Sandero Stepway ve makyajlı Duster gibi çok önemli ürünlerimizi piyasaya süreceğiz. Otomobil severlerin özellikle Sandero'daki değişimi büyük bir ilgi ile karşılamasını ve erişilebilir fiyatları ile Dacia'nın tüm yeni modelleri ile 2021'de epey ses getirmesini bekliyoruz."

"ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri"nde 2 ödül aldı

Öte yandan, Renault Mais, 2020 yılındaki başarılı satış performanslarının yanında "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri"nde İletişim Kategorisinde de ödüllerin sahibi oldu.

Yeni Clio Benzersiz Entegre Lansman iletişimi ile "Yılın En İyi Entegre İletişim Uygulaması" dalında ödül alan marka, Yeni Clio Benzersiz Lansman Gazete Uygulaması ile ise "Yılın Gazete Uygulaması" dalında ipi göğüsledi.

Otomobil, Renault, Türkiye, Dacia, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Renault, binek otomobil liderliğini 21'inci yıla taşıdı - Son Dakika


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