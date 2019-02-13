Son Dakika Haberleri: Renault, Carlos Ghosn'a Tazminat Ödemeyecek

Renault, Carlos Ghosn'a Tazminat Ödemeyecek

5 saat önce

Fransız otomobil üreticisi Renault, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'a tazminat ödemeyeceğini duyurdu.

Renault, Carlos Ghosn'a Tazminat Ödemeyecek, System.String[]
Fransız otomobil üreticisi Renault, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'a tazminat ödemeyeceğini duyurdu.

Renault'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ile yapılan toplantının ardından Ghosn'a tazminat ödememe kararı alındığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Ghosn'un tazminat ücretinin 30 milyon avro olduğunu kaydedildi.

Ghosn, geçen ay görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Carlos Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Tokyo mahkemesi, Ghosn'un avukatlarının iki kez yaptıkları kefaletle salıverilme talebini reddetmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.

Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin, yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

19 Kasım'dan bu yana gözaltında

Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak'ta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle reddedilmişti.

Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:38 Kaynak: AA

Nissan, Renault, Güncel
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