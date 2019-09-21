Son Dakika Haberleri: Renault Castrol işbirliği genişliyor
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Renault Castrol işbirliği genişliyor

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Castrol ve Renault Grubu devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor. Yapılan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Renault Grubu’nun 1 Ocak 2020 itibari ile yarış pistlerinde kullanımın yanı sıra global çapta tüm servislerine önereceği yağ da Castrol olacak. 2017 yılından bu yana Renault Sport Formula One™ Takımının resmi partneri olan BP-Castrol, 5 yıl...The post Renault Castrol işbirliği genişliyor appeared first on Carmedya.

Renault Castrol işbirliği genişliyor, System.String[]

CARMEDYA.COM - Castrol ve Renault Grubu devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor.



Yapılan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Renault Grubu'nun 1 Ocak 2020 itibari ile yarış pistlerinde kullanımın yanı sıra global çapta tüm servislerine önereceği yağ da Castrol olacak.


2017 yılından bu yana Renault Sport Formula One™ Takımının resmi partneri olan BP-Castrol, 5 yıl daha pistlerde teknik iş ortağı olmaya devam edecek.


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Renault, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:54 
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