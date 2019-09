CARMEDYA.COM - Castrol ve Renault Grubu devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor.







Yapılan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Renault Grubu'nun 1 Ocak 2020 itibari ile yarış pistlerinde kullanımın yanı sıra global çapta tüm servislerine önereceği yağ da Castrol olacak.



2017 yılından bu yana Renault Sport Formula One™ Takımının resmi partneri olan BP-Castrol, 5 yıl daha pistlerde teknik iş ortağı olmaya devam edecek.



The post Renault Castrol işbirliği genişliyor appeared first on Carmedya.