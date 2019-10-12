Son Dakika Haberleri: Renault CEO'sunun görevine son verildi
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Renault CEO'sunun görevine son verildi

1 saat önce

Renault Yönetim Kurulu, Thierry Bollore'nin Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Renault SAS Başkanlığı görevlerine son verilmesini kararlaştırdı.

Renault CEO'sunun görevine son verildi, System.String[]

Renault Yönetim Kurulu, Thierry Bollore'nin Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Renault SAS Başkanlığı görevlerine son verilmesini kararlaştırdı.

Renault, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:06 
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