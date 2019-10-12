Renault CEO'sunun görevine son verildi
1 saat önce
Renault Yönetim Kurulu, Thierry Bollore'nin Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Renault SAS Başkanlığı görevlerine son verilmesini kararlaştırdı.
Renault Yönetim Kurulu, Thierry Bollore'nin Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Renault SAS Başkanlığı görevlerine son verilmesini kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:06
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