Son Dakika Haberleri: Renault Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için ortaklık kurdu
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Renault Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için ortaklık kurdu

1 saat önce

Renault Çin’de elektrikli araç pazarına girmek için bu ülkeden Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) ile ortaklık kurdu. Renault yeni ortaklığın yüzde 50 hissesine sahip olacak

Renault Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için ortaklık kurdu, System.String[]
Fransız otomobil şirketi Renault, Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için ortaklık kurdu.

Renault Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için bu ülkeden Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) ile ortaklık kurdu. Renault yeni ortaklığın yüzde 50 hissesine sahip olacak. Firma bu hisse için yaklaşık 128,5 milyon Euro ödeyecek. Bu miktarın sermaya arttırımı yoluyla karşılanması bekleniyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Renault, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:22 
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