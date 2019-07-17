Renault Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için ortaklık kurdu
1 saat önce
Renault Çin’de elektrikli araç pazarına girmek için bu ülkeden Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) ile ortaklık kurdu. Renault yeni ortaklığın yüzde 50 hissesine sahip olacak
Fransız otomobil şirketi Renault
, Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için ortaklık kurdu.
Renault Çin'de elektrikli araç pazarına girmek için bu ülkeden Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) ile ortaklık kurdu. Renault yeni ortaklığın yüzde 50 hissesine sahip olacak. Firma bu hisse için yaklaşık 128,5 milyon Euro ödeyecek. Bu miktarın sermaya arttırımı yoluyla karşılanması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:22
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