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Renault'dan Eylül'e Özel Kampanya

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Renault, Eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Clio HB 70 bin 900TL’den başlayan fiyat ve 1500 TL’den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault...The post Renault’dan Eylül’e Özel Kampanya appeared first on Carmedya.

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CARMEDYA.COM - Renault, Eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar sunuyor.



Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.


Kampanya dahilinde Clio HB 70 bin 900TL'den başlayan fiyat ve 1500 TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault Captur'un Icon 1.5 dCi 90 bg versiyonunda ise 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı yer alıyor.


Diğer taraftan Renault'nun hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı mevcut.


Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında 1000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.


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Renault, Eylül, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:54 
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