Renault'dan haziran ayı fırsatları

Renault, sevilen modellerinde bu ay cazip fiyat ve finansman seçenekleri sunarken, sağlık çalışanlarına ve çevrim içi satışa özel teklifler getirdi.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Geçen ay ilk kez Türkiye'de satışa sunulan Taliant'ın yanı sıra yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi kampanya kapsamında sunuluyor.

Renault, haziran sonuna kadar fiyat avantajı da sağlıyor. Renault Finans'tan kredi kullananlar, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonunda 165 bin 400 TL, 2020 model yılı ZOE'de ise 299 bin 900 TL'lik fiyat avantajı yakalıyor.

Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen çevrim içi satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.