Son Dakika Haberleri: Renault'dan Ötv İndirim Açıklaması

Renault'dan Ötv İndirim Açıklaması

1 saat önce

Renault'dan ÖTV indirim açıklaması 31 Ekim 2018 tarihinde resmi gazetede duyurulan ve 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranını 15 puan, ticari araçlarda ise KDV oranını yüzde 1'e indiren uygulamanın, 31 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Renault'dan Ötv İndirim Açıklaması, System.String[]
Renault'dan ÖTV indirim açıklaması


31 Ekim 2018 tarihinde resmi gazetede duyurulan ve 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranını 15 puan, ticari araçlarda ise KDV oranını yüzde 1'e indiren uygulamanın, 31 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, kararı

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamaları ile 31 Mart 2019'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladık. İndirimin sürmesi, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir. Hükümetimize teşekkürü bir borç biliriz. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotivde, Kasım – Aralık aylarında, tam zamanında yapılan ÖTV ve KDV indirimi ile sektörün çarkları dönmeye devam etti. Bu iki ayda verilen destek ile gerçekleşen ek satışlar sayesinde devletin vergi kaybı da önlenmiş oldu.

Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında katkımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz. En uygun fiyatlar ile müşterilerimize otomobil sahibi olma imkanı sunmaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ve güçlü bir Türkiye için, sektörün öncü şirketlerinden biri Renault Mais olarak ülkemiz yararına üzerimize düşeni yapmak en büyük önceliğimiz. Hükümetimizin ekonomik istikrar ve güven ortamına yönelik aldığı her karara destek vermekten gurur duyacağız." sözleriyle değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

Renault, Teknoloji
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