Son Dakika Haberleri: Renault'dan uygun taksit ve sıfır faiz fırsatı
Son Dakika Güncel Haber

Renault'dan uygun taksit ve sıfır faiz fırsatı

1 saat önce

Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Renault'dan uygun taksit ve sıfır faiz fırsatı, System.String[]

Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.


Renault açıklamasına göre, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif ticari modellerinde sıfır faiz imkanı tanıyor.


Kampanya dahilinde Clio HB 70 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan ise 95 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Renault Captur'un Icon 1.5 dCi 90 bg versiyonunda ise 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı yer alıyor.


Diğer taraftan Renault'nun hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz oranı yer alıyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı mevcut.


Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına da sahip oluyor.

Renault, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emanet kazanlarla tarhana üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kişisel verilerin son kayıt tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Renault'dan uygun taksit ve sıfır faiz fırsatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]