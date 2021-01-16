Renault'dan yeni iş kolu: MØBILIZE - Son Dakika

Renault'dan yeni iş kolu: MØBILIZE

16.01.2021 15:14
Renault'dan yeni iş kolu: MØBILIZE, System.String[]

Renault Grubu, geleceğin otomotiv dünyasına hazırlanırken, bünyesinde Mobilize adı verilen yeni bir iş birimi kurdu.

Renault Grubu, geleceğin otomotiv dünyasına hazırlanırken, bünyesinde Mobilize adı verilen yeni bir iş birimi kurdu.

Mobilize, daha sürdürülebilir ve paylaşımlı mobilite yöntemlerini benimsemek isteyen tüketicileri hedefliyor. Marka, Renault Grubu'nun karbon nötr ve döngüsel ekonomiden değer yaratma hedefi doğrultusunda yeni ihtiyaçlara cevap vererek sürdürülebilir enerji ekosistemlerini teşvik edecek.

Mobilize, otomobilin ötesine geçerek yolcuları ve yükleri araçlı ya da araçsız taşımanın yeni yollarını sunuyor. Markanın sunduğu yeni mobilite teklifleri, tüketicilerin, kurumların ve bölgesel otoritelerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Mobilize, Renault Grubu'nun mobilite, enerji ve veri ile ilgili çözümlerini bir çatı altında birleştirirken, RCI Bank & Service uzmanlığından da güç alıyor. Böylece zamanlama ve büyümede önemli avantajlar sağlayan yepyeni açık ekosistemler güçlendirilirken, otomotiv endüstrisinin karşılaştığı zorlukların çözülmesine yardımcı olacak. Bu kapsamda araç kullanımı ve maliyet arasındaki farkı azaltma (otomobiller şu an yüzde 90 oranında atıl kalıyor), yeni araç değerinin 3 yıl sonra yüzde 50'nin üzerinde düşmesini önleme, sıfır karbon ayak izi hedefine katkıda bulunma gibi çözümler yer alacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mobilite CEO'su Clotilde Delbos, "Otomotiv sektöründeki, sahiplik kavramından istenilen zaman ya da yerde paylaşımlı kullanımına geçiş sürecini kucaklamak için heyecan duyuyoruz. Mobilize, otomotivin ötesinde enerji ve veri alanlarında geniş yenilikçi hizmetler sunacak. Tüm partnerlerimizle birlikte amacımız çevresel etkiyi azaltırken, yolcular ve yükler için daha sürdürülebilir ve ulaşılabilir araç kullanımını en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Mobilize, yolcu ve yük transferi için tüketicilerin, şirketlerin ve belediyelerin dönüşen ihtiyaçlarına yönelik esnek mobilite hizmetleri sunuyor.

Marka, tüketiciler için en iyi çözümleri birlikte oluşturmak amacıyla portföyünde bulunan inovatif mobilite ve enerji start-uplarından faydalanacak.

Mobilite hizmetleri için amaca yönelik olarak tasarlanmış araçlar

Mobilize, Renault Grubu'nun tasarım ve üretimdeki uzmanlığından ve elektrikli araç liderliğinden yararlanarak girdiği mobilite pazarında güçlü bir rekabet avantajına sahip. Özel mühendislik ve tasarım ekiplerinden yararlanacak olan Mobilize, amaca yönelik tasarlanmış araçlar üretecek. Ağır kullanıma uygun, modüler, sağlam ve tamamen elektrikli araçlar, yeni mobilitenin en kritik ihtiyaçlarını karşılayacak.

Finansman hizmetleri ile daha kolay filo alımı

RCI Bank & Services, Mobilize'ın abonelik, kiralama ve kullandığında öde sistemi gibi hizmetlerin yanı sıra, finansal çözümlere kolay erişimini sağlayan ayrıcalıklı bir ortağı. Bu şekilde filo sahip olma maliyeti daha çeşitli hale gelebiliyor.

Mobilite, veri ve yapay zeka (AI) yazılım platformları aracılığıyla artan araç kullanımı

Mobilize, ileri teknoloji algoritmalar ve veri işleme yazılımları geliştirmek için Renault Software Factory, Software République ve iş ortaklarını kullanarak kullanıcı talebinin daha iyi öngörülmesini ve daha verimli araç tahsisi sağlıyor. Mobilize, araç kullanımını en az yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyor.

Araç paylaşımı filoları için bakım ve geri dönüşüm hizmetleri

Araçlar kullanıma uygun olmayan bir hale geldiğinde, Renault Re-Factory'deki bakım ve geri dönüşüm hizmetleri tarafından bakıma alınacak. Elektrikli araçların bataryaları artık otomotiv kullanımına uygun olmadığında, Mobilize bu bataryaları geri dönüştürerek sabit bir enerji kaynağı olarak onlara ikinci bir hayat verecek.

Karbon nötr, döngüsel ekonomi ve uzun ömürlü araç taahhüdü

Mobilize, Renault Grubu'nun güçlü elektrikli araç uzmanlığına, özellikle de batarya ömrü değer yönetimine dayanıyor.

Mobilize, enerji dönüşümünü gerçekleştirmeye yardımcı olmak için akıllı şarj çözümleri ve gelişmiş enerji depolama çözümleri içeren bir enerji ekosistemi geliştirmeye yatırım yapıyor.

Marka, elektrikli mobiliteyi daha da artırmak için elektrikli araç alımını kolaylaştıracak çözümler sunuyor. Bu nedenle Mobilize, müşterilerinin halka açık şarj noktalarını kolayca bulmaları ve Avrupa genelinde tek bir kanaldan ödeme yapabilmeleri için bir şarj kartı geliştiriyor. Mobilize, EV ve PHEV filosu müşterileri için, Avrupa genelinde şarj altyapısı çözümlerine kolay erişim sağlamak amacıyla bağlı kuruluşu Elexent aracılığıyla hizmet verecek.

Mobilize EZ-1: Paylaşımlı mobilite için tasarlanmış prototip

EZ-1 prototipi, Mobilize markasının sembolik bir aracı. Markanın tasarım vizyonunun somutlaştığı prototipin tasarımının merkezinde servisler yer alıyor. EZ-1, paylaşımlı kullanım için tasarlanmış yeni bir şehir içi mobilite çözümü. EZ-1 yenilikçi bir şekilde ticarileştirilecek: Kullanıcılar yalnızca sürüş süresine ya da mesafeye göre ödeme yapacak. Bağlantılı hizmetler de içeren prototip, anahtarsız giriş sistemi ile teslim alınabiliyor ve akıllı telefonlar aracılığıyla kullanıcılarla etkileşim sağlıyor.

EZ-1, 2 kişilik kompakt ve çevik bir araç. 2,3 metre uzunluğundaki mimari modeli, aracın minimum ayak izine sahip olduğu anlamına geliyor. Yukarıdan aşağıya doğru uzanan cam kapılar, yolculara görüş açısı yüksek bir şehir manzarası sunuyor.

EZ-1 prototipi, yenilikçi bir batarya değiştirme sistemine sahip. Klasik şarj altyapısına bir alternatif olan bu sistem, aracın duraklamadan kullanılabileceği anlamına geliyor.

EZ-1, döngüsel ekonomi prensiplerine göre tasarlandı. Yüzde 50 geri dönüştürülmüş malzemelerden imal edilmiş bu araç, Flins Re-Factory'deki tesisler sayesinde kullanım ömrünün sonunda yüzde 95 oranında geri dönüştürülebilecek.

Mobilize Tasarım Direktörü Patrick Lecharpy, "EZ-1 prototipi, şehir ile uyum sağlayacak bir mobilite prototipi. Çevik ve dinamik özelliklere sahip bu prototip, Mobilize markasının sembolü niteliği taşıyor. Kullanıcıların değişen yaşam tarzlarına daha verimli ve sorumlu bir mobilite ile eşlik edecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Renault'dan yeni iş kolu: MØBILIZE - Son Dakika


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