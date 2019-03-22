Son Dakika Haberleri: Renault, Duyguları Görselleştiren Yapay Zekâ ile Müşteri Hizmetleri Vermeye Başladı

Renault, Duyguları Görselleştiren Yapay Zekâ ile Müşteri Hizmetleri Vermeye Başladı

45 dakika önce

Otomotiv endüstrisinin en önemli firmalarından Renault, Türkiye'de yeni bir iletişim merkezi kurdu. Yapay zeka yazılımları sayesinde, müşterilerinin sesinden anlamlı çıkarımlarda bulunan sistem, içinde bulunduğunu duygu durumunu anlıyor. Ardından müşteri temsilcileri sizin duygu durumunuza göre telefonu cevaplıyorlar.

Renault, Duyguları Görselleştiren Yapay Zekâ ile Müşteri Hizmetleri Vermeye Başladı, System.String[]
Yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşmasıyla, firmaların bu sisteme dayalı teknolojiler geliştirmesi mümkün oluyor. Renault Türkiye ise yapay zekâ teknolojilerine müşterileriyle daha iyi iletişim kurabilmek adına yatırım yaptı.

Renault Diyalog merkezini faaliyete sokan firma, müşterileriyle onların içinde bulundukları duruma göre konuşmak için bekleyen bir ekip kurdu. Yapay zekâ yazılımları ise temsilcilerle müşterilerin konuştukları anda devreye giriyor. Müşterinin ses tonundan onu tanıyıp hangi duygular içerisinde olduğunu anlamlandıran sistem, müşteri temsilcisini yönlendiriyor.

Özellikle çağrı merkezleriyle kurulan iletişimdeki engelleri ortadan kaldıran Renault Diyalog, kesintisiz şekilde hizmet vermeye de devam edecek.

Hemen aşağıdaki videoda Renault'un yapay zekâ destekli çağrı merkezini nasıl çalıştığını görebilirsiniz Açıklaması
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:32 

Türkiye, Renault, Teknoloji
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