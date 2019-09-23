Son Dakika Haberleri: Renault elektrikli crossover modelini Çin'de üretecek
Son Dakika Otomobil Haber

Renault elektrikli crossover modelini Çin'de üretecek

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Renault, markanın tamamen elektrikli crossover modelini üretmek için Çin’i tercih etti. 271 km. menzile ve 105 km/s hıza sahip olması beklenen yeni nesil kent otomobili, markanın yerel partneri Dongfeng ile Koleos ve Kadjar’ın ardından üreteceği üçüncü model olacak.The post Renault elektrikli crossover modelini Çin’de üretecek appeared first on Carmedya.

Renault elektrikli crossover modelini Çin'de üretecek, System.String[]

CARMEDYA.COM - Fransız otomobil üreticisi Renault, markanın tamamen elektrikli crossover modelini üretmek için Çin'i tercih etti.



271 km. menzile ve 105 km/s hıza sahip olması beklenen yeni nesil kent otomobili, markanın yerel partneri Dongfeng ile Koleos ve Kadjar'ın ardından üreteceği üçüncü model olacak.


The post Renault elektrikli crossover modelini Çin'de üretecek appeared first on Carmedya.

Çin Halk Cumhuriyeti, Renault, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına karşı durma çağrısı
Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı nehre atıldı Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:04:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Renault elektrikli crossover modelini Çin'de üretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]