Renault elektrikli crossover modelini Çin'de üretecek

CARMEDYA.COM - Fransız otomobil üreticisi Renault, markanın tamamen elektrikli crossover modelini üretmek için Çin'i tercih etti.







271 km. menzile ve 105 km/s hıza sahip olması beklenen yeni nesil kent otomobili, markanın yerel partneri Dongfeng ile Koleos ve Kadjar'ın ardından üreteceği üçüncü model olacak.



