Renault elektrikli crossover modelini Çin'de üretecek
1 saat önce
CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Renault, markanın tamamen elektrikli crossover modelini üretmek için Çin’i tercih etti. 271 km. menzile ve 105 km/s hıza sahip olması beklenen yeni nesil kent otomobili, markanın yerel partneri Dongfeng ile Koleos ve Kadjar’ın ardından üreteceği üçüncü model olacak.The post Renault elektrikli crossover modelini Çin’de üretecek appeared first on Carmedya.
CARMEDYA.COM - Fransız otomobil üreticisi Renault, markanın tamamen elektrikli crossover modelini üretmek için Çin'i tercih etti.
271 km. menzile ve 105 km/s hıza sahip olması beklenen yeni nesil kent otomobili, markanın yerel partneri Dongfeng ile Koleos ve Kadjar'ın ardından üreteceği üçüncü model olacak.
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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:54
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