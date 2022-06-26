Renault Group, satış sonrası pazarındaki dijital dönüşümü için Fixter'ı satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Renault Group, satış sonrası pazarındaki dijital dönüşümü için Fixter'ı satın aldı

26.06.2022 09:15
Renault Group, satış sonrası pazarındaki dijital dönüşümü için Fixter'ı satın aldı

Renault Group, tüm markalarda araç bakımı için perakende ve profesyonel müşterileri yerel garajlara bağlayan dijital bir platform olarak yeni kurulan Fixter'ı satın aldı.

Renault Group, tüm markalarda araç bakımı için perakende ve profesyonel müşterileri yerel garajlara bağlayan dijital bir platform olarak yeni kurulan Fixter'ı satın aldı.

Renault Group açıklamasına göre, 2017 yılında Londra'da Limvirak Chea, Frederic Dermer ve Cristian Vrabie tarafından kurulan Fixter, Birleşik Krallık'ta referans noktası haline geldi.

Söz konusu satın alma, gruba bağlı satış sonrası iş biriminin pazarda sınıfının en iyisi olarak kalma hedefiyle yol aldığı dijital dönüşüm sürecinin bir parçası oldu. Fixter'ın gelişimi Birleşik Krallık'ta ve 2022'nin ikinci yarısında Renault ağının desteğiyle Fransa'da ve gelecek yıllarda diğer Avrupa ülkelerinde devam edecek.

Bağımsız satış sonrası pazarda Fixter, çok markalı "Motrio" garaj ağının (Avrupa'da 2 bin 500 tesis), Renault Group'un uzmanlığı ve dijital hizmetleri ile "Mobilize Financial Services"in yenilikçi finansal hizmetlerinin desteğinden yararlanacak.

Satış sonrası için dijital dönüşüm hızlandı

Kullanıcıları, evlerinden çıkmadan tüm araç bakım hizmetlerinden faydalandıran Fixter; çevrim içi randevu alma, fiyat teklifi hazırlama, faturalandırma, aracı evden teslim alma ve grubun partner ağına götürme ile satış sonrası servis ve onarım garantileriyle de ilgileniyor. Böylece Fixter, müşteri deneyiminin tek bir platform üzerinden daha da dijitalleştirilmesini sağlıyor.

Güvenilir bir platform olan Fixter hizmeti, sıkı teknik standartlara ve incelemeye bağlı ortak garajları sayesinde müşteriye tam destek veriyor. Platform, start-up'ın ortak garajlarıyla pazarlık ettiği cazip fiyatlar sayesinde müşterilerin adil ve şeffaf fiyatlardan yararlanmalarına imkan tanıyor.

"Satış sonrası değer zincirimizi modernize ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Global Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, söz konusu yatırımı, Renault Group'un müşterilerine onarım ve bakım için en iyi kalite/hız/fiyat oranını sunma taahhüdünün bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bağımsız satış sonrası faaliyetlerimizi geliştirmek, Renault Group'un yenileme pazarındaki stratejik bir ekseni konumunda. Müşterilerimizin beklentilerini daha iyi karşılamak için çok markalı IAM teklifimizi geliştirmeye devam ediyor ve satış sonrası değer zincirimizi baştan sona modernize ediyoruz. Fixter girişimini satın alarak, ağımızın uzmanlığını ve gücünü Fixter'ın çevikliği ve otomotiv bakımının tüm dijital yönlerine ilişkin bilgisiyle birleştirebileceğiz. Bu sayede en yüksek kalitede hizmetler sunabilecek ve faaliyetlerimizin dijitalleşmesini hızlandırabileceğiz."

Fixter Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Limvirak Chea ise "Hem vizyonumuzu hem de gelecek için araç bakımını yeniden icat etme tutkumuzu paylaşan bir endüstri ortağını basit, şeffaf ve sorunsuz biçimde bulduğumuz için çok mutluyuz. Renault gibi büyük bir grubun uzmanlığı ve kaynakları, Fixter'ın çevikliği ve start-up zihniyeti ile birleştiğinde, bu devrimde daha ileriye daha hızlı biçimde gitmemiz mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ağrı'da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Ağrı'da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar Bilgisayar sağlığını kontrol etmek için kullanabilecek araçlar
Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Tragger, Renault, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Renault Group, satış sonrası pazarındaki dijital dönüşümü için Fixter'ı satın aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 09:20:12. #1.12#
SON DAKİKA: Renault Group, satış sonrası pazarındaki dijital dönüşümü için Fixter'ı satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement