Renault Grubu 2018 ODD Gladyatör Organizasyonunda 4 Ödülün Sahibi Oldu

İletişim kategorisinde Renault, Şerit Takip Sistemi – Çizgini Bozma çalışması ile "Yılın Gazete Uygulaması" seçildi. Ayrıca basın mensuplarının, 2018 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri özel kategoride Dacia Duster "Yılın Basın Lansmanı" seçildi.

2018 yılında gerçekleştirdiği 85 bin 839 satış adedi ile Renault, " Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" oldu. 620 bin 937 toplam satış gerçekleşen 2018 pazarından Renault, 13,8* pay elde etti. 19. kez "Türkiye'nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası" ünvanını elde eden Renault, 76 bin 931 satış adedi ile binek otomobil pazarından 15,8* pay aldı.

Renault, İletişim kategorisinde de ODD Gladyatör ödülü aldı. Şerit Takip Sistemi – Çizgini Bozma uygulaması "Yılın Gazete Uygulaması" seçildi. Halka açık kategorilerde verilen oylar ile ilk 5 içinde yer alan Renault, Çizgini Bozma çalışması ile rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Basının, 2018 yılında katıldıkları lansmanlar arasından belirlediği "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Dacia Duster organizasyonu elde etti. Basın mensuplarının oylarıyla bu ödüle layık görülen Duster basın lansmanı, 4x2 versiyonunun yanı sıra 4x4 versiyonu ile off-road özel parkurunda gerçekleşmişti.