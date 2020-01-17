Renault Grubu 2019'da dünya pazarındaki payını korudu - Son Dakika

Renault Grubu, geçen yıl dünya pazarında yaşanan yüzde 4,8'lik küçülmeye karşın yüzde 4,25 düzeyindeki pazar payını korudu.

Renault Grubu açıklamasına göre, grubun satış adedi 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 azalarak 3 milyon 753 bin 723'ye geriledi.

Dünya çapındaki elektrikli araç satış adedi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 23,5 artış göstererek 62 bin 447'ye ulaşan grubun, elektrikli hafif ticari araç segmentinde Kangoo ZE'nin satış adedi ise yüzde 19,2 yükselerek 10 bin 349'a çıktı.

Geçen yıl, Renault Pro+ Van, kamyonet ve elektrikli hafif ticari araçlar satışları açısından grubun Avrupa'daki liderliği devam etti. Avrupa'da pazar yüzde 1,2 büyüme gösterirken, satışlarda ise yüzde 1,3 artış kaydedildi.



Clio, B segmentinde lider olurken, Yeni Clio satışlarının yüzde 45'ini üst versiyonlar oluşturdu.

Müşterilere daha geniş bir model sunabilmek amacıyla Clio 4, ürün gamında tutuldu. Captur ise SUV kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. ZOE satışları 47 bin 27 adetle yüzde 19,1 artış gösterdi. Dacia markası yüzde 10,4'lük artışla 564 bin 854 satış adedine ulaşarak Avrupa'da üst üste 7. yılda kendi satış rekorunu kırmış oldu. Bu yükselişte Duster ve Sandero modellerin performansı etkili oldu.

- Rusya'da pazar lideri oldu

Rusya'da, Renault Grubu geçen yıl yüzde 29 pazar payıyla lider oldu. Bu dönemde grubun Rusya'daki pazar payı 1,4 puan da artış kaydetti. Yüzde 2,6 küçülen pazarda grup satışlarında ise yüzde 2,3'lük artış görüldü. LADA 362 bin 356 satış adediyle pazar payını yüzde 0,6 artırırken, yüzde 20,7 pazar payıyla liderliği elde etti.

LADA Granta ve LADA Vesta Rusya'da en çok satan modeller oldu.

Renault Grubu'nun Rusya'daki satışları, lansmanı ikinci yarı yılda gerçekleştirilen Arkana modeli ile yüzde 5,8 artış gösterdi ve 144 bin 989 adede ulaştı. Brezilya'da ise grubun satışları yüzde 11,3 artarak 239 bin 174 adede ulaştı. Kwid ile elde edilen sonuçlar sayesinde pazar payı 0,3 puan artış göstererek yüzde 9'la rekor seviyeye ulaştı.

Hindistan pazarına bakıldığında, Renault 2019'da yüzde 11,3 daralan binek araç pazarında gelişim gösteren tek marka oldu. Bu ülkedeki satışlarda yüzde 7,9'luk bir artış görülürken, bu yükselişte Triber modelinin lansmanı ve Yeni Kwid modeli etkili oldu. Grubun bu ülkedeki pazar payı yüzde 2,5'e ulaştı ve geçen yıl 2018'e kıyasla 0,45 puan artış gösterdi.

Grup, ayrıca Afrika, Türkiye, Kolombiya ve Romanya pazarlarında liderliği elde etti.

"2020 elektrikli araç atılımı için yeni dönem olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Satış ve Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Olivier Murguet, 2020 yılının, Twingo ZE modelin lansmanı ve yeni E-Tech hibrit modellerin satışa sunulmasıyla, grubun elektrikli araç atılımı için yeni bir dönem olacağını ifade etti.

Murguet, "Avrupa ve Rusya'nın yanı sıra Renault'un hızla güçlendiği Hindistan gibi önemli pazarlarda yeni lansmanların başarısı sayesinde satışlarımız son çeyrekte artış gösterdi. 2020'de, yıl boyunca en çok satan modellerimiz yeni Clio ve yeni Captur modellerinin yanı sıra, özellikle yeni ZOE, Twingo ZE ve E-Tech teknolojisi ile elektrikli araç alanındaki atılımımızdan faydalanacağız." değerlendirmelerini yaptı.