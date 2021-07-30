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Renault Grubu 2021'in ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Renault Grubu 2021'in ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

30.07.2021 16:04
Renault Grubu 2021'in ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Renault Grubu'nun 2021 ilk yarı cirosu, 2020'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 26,8 artışla 23 milyar 357 milyon avroya ulaştı.

Renault Grubu'nun 2021 ilk yarı cirosu, 2020'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 26,8 artışla 23 milyar 357 milyon avroya ulaştı.

Oyak Renault açıklamasına göre, bu yılın ilk yarısında grubun cirosu, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 artarak 23 milyar 357 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

Avtovaz markası dışında otomotiv cirosu 20 milyar 339 milyon avro ile 2020'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 29,3 artış gösterdi. Otomotiv piyasasındaki toparlanmanın katkısı 23,7 puan oldu. Karlı iş hacimleri üzerinde yoğunlaşan yeni ticari politikanın uygulanması, 8,7 puanlık pozitif net fiyat etkisi ve 8,7 puan negatif "hacim performansı" sağladı.

Temelde Arjantin Pesosu, Rus Rublesi, Türk Lirası ve Brezilya Reali'nin değer kaybı, 3,9 puan olmak üzere negatif kur etkisine yol açtı. Markanın C segmentindeki geri dönüşünü simgeleyen Arkana'nın başarılı lansmanı ve hafif ticari araçların performansı, 2,9 puan ile pozitif bir ürün karması etkisi sağladı. 6,8 puan ile pozitif bir etki yaratan "diğer" etkenler ise, parça ve aksesuarların katkısından sağlanan artıştan ve 2020'nin ilk yarısındaki kısıtlama önlemlerinden önemli ölçüde etkilenen ağ faaliyetlerindeki toparlanmadan kaynaklandı.

Grup, bu yılın ilk yarısında, cirosunun yüzde 2,8'ini oluşturan 654 milyon avro faaliyet karı elde etti. Satış finansmanı, 2020 yılının ilk yarısında grubun faaliyet karına 469 milyon avro katkı sağlarken, 2021'de bu katkı 593 milyon avro oldu. Bu artış, temelde maliyet riskindeki iyileştirmeden kaynaklandı.

"Bu sonuçlar karlılık odaklı Renaulution strateji planımızın meyveleri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, "Karlılık odaklı Renaulution strateji planımızın meyveleri olan bu sonuçlar, hazırlık aşamasındaki yeni araçların gelmesiyle birlikte hızlanması beklenen geri dönüşümüzün başlangıcını oluşturuyor. Bu sonuçlara ulaşmamızı sağlayan azimli çalışmaları için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

Renault Grubu Finans Direktörü (CFO) Clotilde Delbos ise "Özellikle bu yarıda serbest nakit akışında başa baş noktasına yeniden yaklaşarak, ana finansal göstergelerimizi iyileştirme konusunda önemli bir adım attık. Güçlü likidite pozisyonumuz, toparlanma hedefimizi rahat bir şekilde takip etmemize olanak tanıyor."değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan 2020 haziran sonunda 547 bin olan toplam stok miktarı (bağımsız bayiler dahil), 30 Haziran 2021 itibarıyla 427 bin araç oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla likidite rezervleri, otomotiv faaliyetlerinin 16,7 milyar avroluk kısmını oluşturdu. Otomotiv net borcu, 2020'nin ilk yarısına kıyasla 0,8 milyar avro düşüş göstererek, 30 Haziran 2021 itibariyle 2,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Renault Grubu'nun küresel satışları 2021'in ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 18,7 artmasına rağmen, 2019'un ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 24,2 geriledi.

Talepteki belirsizliklere, yıl genelinde yaklaşık 200 bin adet üretim kaybına yol açabilecek, devam eden bileşen krizinin olumsuz etkilerine ve artan ham madde fiyatlarına karşın, Renault Grubu ilk yarıdakine benzer bir yıllık faaliyet karı oranı elde etmeyi amaçlıyor.

Oyak-Renault, Arjantin, Renault, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Renault Grubu 2021'in ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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