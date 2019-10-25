Renault Grubu 3. çeyrekte 11,3 milyar avro ciro elde etti

Renault Grubu'nun cirosu, bu yılın 3. çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 11 milyar 296 milyon avroya gerilerken, global pazardaki yüzde 3,2'lik daralmanın etkisiyle araç satışları 852 bin 198'e düştü.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrekte grubun araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 azalarak 852 bin 198 düzeyinde gerçekleşti. Satışlardaki düşüşte global pazardaki yüzde 3,2'lik daralma etkili oldu.

Bölge bazlı bakıldığında grubun satışları Avrupa'da yüzde 3,4'lük, Avrupa dışı bölgelerde yüzde 5,4'lük azalış kaydetti.

Avrasya'da pazar payı 1,8 puan artarken, grubun satışları Türkiye pazarındaki küçülmeye rağmen yüzde 5,1 yükseldi. Renault Grubu'nun satış hacmi, yüzde 1,2 küçülen Rusya pazarında Arkana'nın lansmanı ve Lada ürünlerinin devam eden başarısı sayesinde yüzde 6,1 arttı.

Grubun pazar payı Kuzey ve Güney Amerika'da 0,2 puan, İran hariç tutulduğunda Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Pasifik bölgesinde ise 0,1 puan yükseldi. Çin bölgesinde ise satış hacmi yüzde 15,5 geriledi.

Bu gelişmeler sonucunda yılın 3. çeyreğinde Renault Grubu cirosu yüzde 1,6 azalarak 11 milyar 296 milyon avro oldu.

AVTOVAZ'ın grup cirosuna katkısı 59 milyon avro

Merkezi Rusya'da bulunan otomotiv şirketi AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu yüzde 3,9 azalarak, 9 milyar 662 milyon avro seviyesine indi. Nissan ve Daimler üretimindeki düşüş, Ağustos 2018 itibarıyla İran pazarının kapanması ve Avrupa'da dizel motorlara olan talebin azalması nedeniyle iş ortaklarına satış 5,5 puan geriledi. Burada 0,7 puanlık negatif kur etkisi Arjantin Pesosu'ndaki devalüasyondan kaynaklandı.

Satış Finansmanı (RCI Banque) cirosu ise üçüncü çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 843 milyon avro oldu. Yeni finansman sözleşmeleri, ağırlıklı olarak Arjantin ve Türkiye kaynaklı gelişmeler nedeniyle yüzde 0,8 azaldı. Ortalama varlıklar da yüzde 5,1 artışla 47.6 milyar avro seviyesine ulaştı.



AVTOVAZ'ın bu çeyrekte Renault Grubu cirosuna katkısı yüzde 26,2 artışla 59 milyon avro olarak gerçekleşti.

Bu yıl global otomotiv piyasasının 2018'e göre yaklaşık yüzde 4 daralması bekleniyor. Avrupa pazarında bu yıl 2018'e kıyasla bir değişiklik yaşanmaması ya da yüzde 1 daralma kaydetmesi öngörülüyor. Rusya pazarının ise yaklaşık yüzde 3 küçülmesi, Brezilya pazarının yaklaşık yüzde 7 büyümesi tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda Renault Grubu öngörülerini, yayımlanan grup cirosunun yüzde 3-4 düşeceği, işletme karının yüzde 5 civarında olacağı, otomotiv faaliyetleri nakit akışının ikinci yarıda pozitif olacağı yönünde revize etti.