Renault Grubu altı aylık küresel satış sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Renault Grubu'nun küresel satışları, 2021'in ilk yarısında 2020'ye kıyasla yüzde 18,7 artış gösterdi.

Renault Mais'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin devam ettiği ortamda Renault Grubu, 2021'in ilk yarısında 1 milyon 422 bin 600 araç satışı gerçekleştirdi. Bu, 2020 yılına kıyasla yüzde 18,7 artışa işaret ederken, 2019'un ilk yarısına kıyasla ise yüzde 24,2 düşüş anlamına geliyor.

Renault Grubu ilk yarıyıl boyunca çeşitli pazarlarda yüksek karlılıkla büyümeyi destekleyen özel satış politikalarını sürdürmeye devam etti. Grup ayrıca 2021 yılında Avrupa'daki Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu Standardı (CAFE) hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor.

Tüm önemli pazarlarda büyüme yeniden başladı

Grup bünyesindeki Renault markası, 2020'nin ilk yarısında yüzde 18,5 artışla dünya çapında 901 bin 500 araç satışına ulaştı. Tüm önemli pazarlarda büyüme yeniden başlarken, Avrupa satışlarının payı yüzde 59 oldu. Beş temel Avrupa ülkesindeki ( Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık), perakende satışların payı, kriz öncesi olan 2019'a kıyasla yaklaşık 2 puan artarak yüzde 40'a ulaştı.

Renault markası, Avrupa'da 532 bin 161 araç satarak yüzde 7 pazar payına ulaştı. Bu performans, elektrikli E-Tech ve elektrik destekli binek otomobil satışlarındaki büyümeye dayanıyor. Ayrıca, üç aylık satış sürecinde yaklaşık 20 bin siparişle Arkana, C segmentine başarılı bir dönüş sağladı. Yüzde 42,3 büyüyen hafif ticari araç pazarında Renault, pazar payını 0,4 puan artırarak yüzde 14,4'e yükseltti.

Renault markası Avrupa dışındaki önemli pazarlarda da başarılı lansmanlar sayesinde tekrar büyüme kaydetti.

Dacia satışları yüzde 24,5 yükseldi

Açıklamaya göre, Dacia markası ise Avrupa'da en çok satan perakende model olan yeni Sandero'nun da katkısıyla 262 bin 814 araç sattı. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil Dacia Spring, şimdiden verilen 15 binin üzerinde siparişle iyi bir başlangıç yaptı. İlk teslimatların bu sonbaharda gerçekleşmesi planlanıyor.

Dacia ürün gamını yenilemeye de devam ediyor. 2020'nin sonunda Yeni Sandero ve Logan'ın ardından Haziran 2021'de yeni Duster tanıtıldı.

Marka, eylül ayında Münih Otomobil Fuarında aile kullanımına yönelik çok amaçlı, 7 koltuklu yeni bir model daha tanıtacak.

Lada Rusya'da yüzde 23 pazar payı elde etti

Lada markası da Rusya'da 200 bin 219 araç sattı ve son on yılın en iyi sonucu olan yüzde 23'lük pazar payı ile ilk sıradaki konumunu güçlendirdi.

Dört Lada modeli, Rusya satışlarında ilk 10 sırada yer alıyor.