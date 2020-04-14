Renault Grubu Çin'de LCV ve elektrikli araçlarda yoğunlaşacak - Son Dakika
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Renault Grubu Çin'de LCV ve elektrikli araçlarda yoğunlaşacak

6 saat önce

Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan elektrikli araçlar (EV) ve hafif ticari araçlar (LCV) üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı.

Renault Grubu Çin'de LCV ve elektrikli araçlarda yoğunlaşacak, System.String[]

Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan elektrikli araçlar (EV) ve hafif ticari araçlar (LCV) üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı. Bu yeni strateji dahilinde Renault Grubu'nun Çin'deki faaliyetleri aşağıda belirtildiği biçimde yürütülecek.

Groupe Renault Çin bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Francois Provost, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Geleceğin temiz ulaşımının iki ana etkeni olan elektrikli araçlara ve hafif ticari araçlara yoğunlaşacak ve Nissan ile ilişkimizden daha verimli bir biçimde yararlanacağız" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu içten yanmalı motorlu binek araçlarla ilgili faaliyetlerini Dongfeng Motor Corporation'a devredeceği bir hisse ön devir anlaşması imzaladı. DRAC, bu anlaşma sonrasında Renault markasıyla ilişkili faaliyetlerini durduracak" denildi.

Artan kentleşme hızı, büyüyen e-ticaret, şehir içi ulaşım planları ve müşterilerin esnek kullanım alışkanlıklarının, Çin'de hızla değişen hafif ticari pazarının öne çıkan özellikleri olduğu vurgulanan açıklamada,  "2019'da 3.3 milyona ulaşan bu pazarın yukarı yönlü istikrarını koruyacağı tahmin ediliyor" denildi.

2019 yılında satılan 860 bin elektrikli araç ile Çin'in, dünyanın açık ara en büyük elektrikli araç piyasası konumunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Elektrikli araç satışlarının 2030 yılına kadar Çin pazarının yüzde 25'ine ulaşması öngörülüyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Elektrikli araç üretimi alanında öncü konumda bulunan Renault Grubu, 2011 yılından bu yana dünya çapında 270 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

"Bu durum, A segmentinde en iyi yerel otomobil üreticileriyle yarışabilecek ilk elektrikli otomobili olan Renault City K-ZE'nin başarılı lansmanının da ortaya koyduğu üzere, Renault Grubu ve ortaklarına Çin'de güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor.

"Renault Grubu, eGT bünyesinde Nissan ve Dongfeng ile olan ortaklığını güçlendirerek K-ZE'yi tüm dünyada tercih edilen bir araç yapmayı öngörüyor.

"Avrupa pazarı için 'Dacia Spring' konseptini temel alan bir model ise 2021 yılından itibaren satışa sunulacak.

"JMEV, kurulduğu 2015 yılından bu yana elektrikli araç sektöründe atak ve üretken bir oyuncu olarak tanınıyor.

"Renault'nun kalite ve teknoloji desteğiyle JMEV'in, 2022 yılında dört ana model ile Çin elektrikli araç pazarının yüzde 45'ine hakim olması öngörülüyor.

"Yeni Çin stratejisi, Renault'nun rekabet avantajlarını güçlendirerek şirketin Çin piyasasında uzun süre kalmasını destekleyecek ve İttifak'ın yeni "lider-takipçi" konsepti dahilinde Nissan ile olan sinerjisini en üst düzeye çıkaracaktır."


Çin Halk Cumhuriyeti, Renault, Nissan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:03 Kaynak: DHA

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