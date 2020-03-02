Renault Grubu, elektrifikasyon stratejisini güçlendiriyor - Son Dakika

Renault Grubu, yenilikçi e-tech hibrit teknolojisi ile elektrifikasyon stratejisini güçlendiriyor.



Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, Yeni Clio'nun hibrit versiyonun yanı sıra Yeni Captur ve Yeni Megane'ın şarj edilebilir hibrit (Plug-in) versiyonlarının tanıtımını gerçekleştiriyor. Clio E-TECH 140 bg, Yeni Captur E-TECH Plug-in 160 bg ve Yeni Megane E-TECH Plug-in 160 bg modelleri ile birlikte Renault Grubu, ZOE, Twizy ve Kangoo Z.E. yüzde 100 elektrikli modellerinden oluşan geniş elektrikli araç ürün gamını tamamlıyor.



Yeni E-TECH hibrit ürün gamı, karbondioksit salımını ve yakıt tüketimini sınırlandırarak müşterilere ihtiyaçlarına en uygun otomobili seçme imkanı sağlayacak.

En çok satılan modellerde ulaşılabilir bu ürün gamı ile elektrikli otomobil kullanma keyfi ve deneyimi daha geniş kitlelere ulaşacak



Yüzde 40'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor



Renault Grubu, 10 yılı aşkın süredir elektrikli araç deneyimi çerçevesinde, dinamik ve verimli hibrit motor seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Clio E-TECH, şehir içindeki kullanım süresinin yüzde 80'ini tamamen elektrik modunda gerçekleştirerek benzinli bir motora kıyasla yüzde 40'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.



Yeni Captur E-TECH Plug-in ve Yeni Megane E-TECH Plug-in, karma kullanımda (WLTP) 50 kilometreden 135 km/s hıza kadar ve şehir içi kullanımda 65 kilometreye kadar (WLTP şehir) yüzde 100 elektrikle kullanım imkanı sunuyor. E-TECH motorlar daha iyi sürüş keyfi, mükemmel yakıt optimizasyonu, yavaşlama sırasında gelişmiş pil şarjı gibi avantajlar sunuyor.

Renault hibrit motorları "Full hibrit" için E-TECH (HEV veya "hibrit") ve "plug-in hibrit" için E-TECH Plug-in (PHEV veya "şarj edilebilir hibrit" olmak üzere iki versiyon olarak sunuluyor. E-TECH motor, CMF-B ve CMF-C/D modüler platformları sayesinde bu modellere kolayca entegre edilebiliyor.



Hibrit teknolojisi, aynı zamanda Renault F1 Takımının geniş bilgi birikiminden ve F1 yarışları için geliştirilen teknolojiden faydalanıyor.



Yeni hibrit motorlar, İttifak'ın deneyim ve sinerjisine dayanıyor. Renault Grubu, bugün ve yarın herkes için sürdürülebilir mobilite vizyonu çerçevesinde 2022'ye kadar yüzde 100 elektrikli 8 model ve hibrit/şarj edilebilir hibrit 12 model ile ürün gamında elektrifikasyonu hızlandırıyor.

Sürüş keyfi ve verimliliği birleştiren motor



Açıklamaya göre, Renault mühendisleri tarafından geliştirilen E-TECH motor (hibrit veya şarj edilebilir hibrit), 2014 Paris Otomobil Fuarı'nda ilk gösterimi gerçekleştirilen EOLAB konsept modelinin mirasından faydalanıyor.

Markanın elektrikli otomobil deneyiminden ve 1.6 litre yeni nesil benzinli motor ışığında İttifak bünyesinde tasarlanan motorlardan yararlanıyor. HSG (High-Voltage Starter Generator veya yüksek gerilim marş) ve yenilikçi multimod debriyajsız vites kutusu olmak üzere iki elektrikli motor eşlik ediyor.