Renault Grubu'ndan 2018'de 57,4 milyar euro ciro
1 saat önce
Renault Grubu'nun toplam cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 57 milyar 419 milyon euroya düştü.
Renault
Grubu'nun toplam cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 57 milyar 419 milyon euroya düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:40
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