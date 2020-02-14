Renault Grubu revize edilmiş hedeflerine ulaştı - Son Dakika

Renault Grubu, ekim ayında revize edilen hedeflerine ulaştı.

Renault Grubu, 2019 yılı bilançosunu açıkladı. Şirket açıklamasına göre, 2019 yılında grubun cirosu 55 milyar 537 milyon avroya ulaştı. Bu rakama AVTOVAZ'ın 3 milyar 130 milyon avroluk cirosu dahil bulunuyor.

AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu yüzde 4,2 düşüşle 49 milyar 2 milyon avro oldu. Grubun faaliyet karlılığı 2 milyar 662 milyon avro olarak gerçekleşirken bu rakam cironun yüzde 4,8'ine karşılık geldi. 2018'de bu oran yüzde 6,3 düzeyindeydi.

Grubun AVTOVAZ hariç otomotiv faaliyet karlılığı 920 milyon avro düşerek 1 milyar 284 milyon avro oldu ve cironun yüzde 2,6'sına karşılık geldi. 2018'de bu oran yüzde 4,3 olarak belirlenmişti.

AVTOVAZ'ın faaliyet karlılığına katkısı, 155 milyon avro oldu. 2018'de bu katkı, bir defaya mahsus kalemlerin yaklaşık 70 milyon avroluk pozitif etkisi sonucu 204 milyon avro olarak gerçekleşmişti.

Satış Finansmanı, grubun karına 1 milyar 223 milyon avroluk katkı yaptı

Açıklamaya göre, satış finansmanı, grubun karına 1 milyar 223 milyon avroluk katkı yaptı. 2018'de bu katkı 1 milyar 204 milyon avro olarak gerçekleşmişti. Bu yüzde 1,6'lık artışın sebebi, -RCI Banque'ın güçlü mali momentumunu yansıtan- ortalama varlık performansındaki iyileşme oldu. Kur etkisinin negatif 26 milyon avro olmasına ve mobilite hizmetlerindeki gelirin 26 milyon avroluk düşmesine rağmen söz konusu sonuçlar elde edildi.

2018'de 625 milyon avro olan diğer faaliyet giderleri, 557 milyon avro düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamın yaklaşık 240 milyon avrosu yeniden yapılandırma giderlerinden oluşurken 300 milyon avrosu da Fransa'daki erken emeklilik programından ve Çin ve Arjantin'deki değer düşüklüğünden kaynaklandı.

Net finansal giderler, neredeyse sabit kalan fonlama maliyetine rağmen 2018'de gerçekleşen 353 milyon avroya kıyasla, 442 milyon avro milyon oldu. Diğer mali gelir ve giderlerdeki bozulma, konsolide edilmeyen kuruluşlardan elde edilen daha düşük temettüler ve muhtelif giderler sebebiyle oldu.

Bağlı şirketlerin katkısı 2018'de 1 milyar 540 milyon avro olurken, 2019'da 190 milyon avro negatif etki yarattı. Nissan 242 milyon pozitif katkı sağlarken diğer bağlı şirketler 432 milyon avro negatif etki oluşturdu. Çinli ortak teşebbüslerin zayıf performansından etkilendi ve değer düşüklüklerine yol açtı.

Cari dönem vergileri, Fransa'daki vergi zararlarından doğan ertelenmiş vergi varlıklarının kaydının sona ermesi sebebiyle 753 milyon avro dahil olmak üzere, 1 milyar 454 milyon avro gider yönlü gerçekleşti.

Net kar, 2019 yılında 19 milyon avro olarak gerçekleşirken grubun buradaki payı eksi 141 milyon avro oldu.

Otomobil operasyonel serbest nakit akışı AVTOVAZ dahil 153 milyon avro oldu. Bunda yatırımlardaki güçlü artış, RCI'dan alınan temettülerdeki artış ve işletme sermayesi gereksinimlerindeki pozitif değişimin payı oldu. 31 Aralık 2019'daki otomotiv faaliyeti, 15,8 milyar avro likidite ve 1,7 milyar avro net nakit durumuna sahipti.

31 Aralık 2019'da toplam stoklar (bağımsız ağ dahil olmak üzere) Aralık 2018 sonundaki 70 güne kıyasla 68 günlük satışı temsil etti. 2018'deki hisse başına 3,55 avroya kıyasla, hisse başına 1,10 avro olan temettü Yılllık Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacak. Hisseler 30 Nisan 2020'de muhtemelen temettüsüz işlem görecek ve temettüler 5 Mayıs 2020'den itibaren ödenmeye başlanacak.

- 2020 Genel Görünümü

Küresel otomotiv pazarının bu yıl Avrupa'da en az yüzde 3, Rusya'da yüzde 3 gerilemesi ve Brezilya pazarının da yüzde 5 civarında artması bekleniyor. Büyük oranda Avrupa'daki Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu Standardı (CAFE) düzenlemesine bağlı belirsizlik ve geleceği hazırlamak için yapılan yatırımlara bağlı olarak amortismanın önemli derecede yükselmesi bağlamında, Renault Grubu, "Sabit döviz kurlarında, 2019'a paralel grup gelirleri elde etmek, yüzde 3 ile yüzde 4 arasında grup faaliyet karı elde etmek, yeniden yapılandırma giderleri öncesi pozitif işletme serbest nakit akışı üretme"yi hedefliyor.

Bu planlamalarda Coronavirus sağlık kriziyle ilgili olası etkileri dikkate alınmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos, "Piyasalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen, Renault Grubu ekim ayında revize etmiş olduğu hedeflerine ulaştı. Bütün çalışanlarımıza bu sonuca ulaşmamız konusunda yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. 2020 tahminlerinde, özellikle Avrupa'da CAFE regülasyonları ve Corona virüsünün potansiyel etkisinden dolayı, beklediğimiz talep değişkenliği nedeni ile belirsizlik devam etmektedir. Ancak her şeye rağmen, üst yönetim ekibinin güçlenmesi, İttifak'ın yeniden kuvvetlenmesi ve yeni modellerin başarısı, grubun daha iyiye gideceği konusundaki inancımı güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.