Renault Grubu "yeni misyonuna" odaklanıyor - Son Dakika

Renault Grubu "yeni misyonuna" odaklanıyor

24.04.2021 11:35
Renault Grubu

Renault Grubu, 23 Nisan'da yapılan yıllık genel kurul toplantısında yeni misyonlarının "Yenilikçi ruhla mobiliteyi daha da ileriye taşıyarak insanları birbirlerine yakınlaştırmak" olduğunu hissedarları ile paylaştı.

Renault Grubu, 23 Nisan'da yapılan yıllık genel kurul toplantısında yeni misyonlarının "Yenilikçi ruhla mobiliteyi daha da ileriye taşıyarak insanları birbirlerine yakınlaştırmak" olduğunu hissedarları ile paylaştı.

Renault'dan yapılan açıklamada, tüm çalışanlarla birlikte, paydaşlar ile istişare içinde inşa edilen ve yönetim kurulu tarafından onaylanan misyonun, grubun Fransa ve dünyadaki projesinin amacını ve anlamını ifade ettiği ifade edildi.

Bu kelimelerle; kurumsal yapısı, 170 bin çalışanı, paydaşları ve müşterilerine hizmet etme amacını taşıyan misyonunun anlamının vurgulandığı aktarılan açıklamada, "Misyonun kalbinde Renault'nun derinlere uzanan; temeli insan unsuru olan, paylaşımcı duruşu ile grubun yaratıcılık, yenilikçilik ve teknik yetileri yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard misyon odaklı yaklaşımın rekabetçiliğin temel unsuru olduğunu belirterek, "Renault'da, her zaman teknoloji ve inovasyonun insanlara hizmet eder; insanlar teknoloji ve inovasyona değil. Bunun nedeni ise, temel amacımızın insanları birbirine yakınlaştırmak olmasıdır. Bu özgürlük, günümüz ulaşımının da temelinde yatmaktadır ve yarın bu ilişki daha da güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir şirketin gücünün, yapacağı hamleler ile uzun vadeli dinamiklerinin, o şirketin değer odaklı yönetim şekli ve stratejisiyle uyumlu olmasına bağlı olduğuna dikkati çeken Senard, bu uyumun anlamlı ve kalıcı sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Senard, bu sonuçların da güveni, aidiyetten duyulan gururu, motivasyonu ve paydaşların bağlılığını sağlayarak yüksek performans getirdiğini aktardı.

Açıklamada, grubun yeni misyonunun ortak bir çalışma ile şekillendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle çalışma grupları çok sayıdaki ülkede, pek çok iş kolundaki operasyonel birimler ve üst yönetimle yapılmış yüzlerce mülakatı analiz etti. Buna paralel olarak kurum kültürüyle ilgili de analizler yapıldı. Çalışmanın son ayağında tüm verilerle birlikte, kurum dışındaki paydaşlarla da (iş ortakları, yatırımcılar, STKlar, vs) bir araya gelindi ve süreç tamamlandı. Renault Grubu, bu misyonu güçlendirmek için, Paydaşlar Komitesi'nden öteye geçerek bir Misyon Komitesi'nin (Purpose Committee) yıl sonundan önce kurulmasına karar verdi. Çok çeşitli geçmişlere ve uzmanlık alanlarına sahip uluslararası kişilerden oluşan bu komitenin, Grup stratejisine ilişkin analizleri ve tavsiyeleri ile Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesine karar verildi."

"Kurumumuzda herkes kendi yerini bulabilir ve ortak bir maceraya katılabilir"

Tüm bu sürecin sonucunda Renault Grubu'nun misyonun "Yenilikçi ruhumuzla mobiilteyi daha da ileriye taşıyarak insanları birbirlerine yakınlaştıracağız." şeklinde tamamlandığına vurgu yapılan açıklamada, tam metnin ise şu şekilde oluşturulduğu aktarıldı:

"Herkese saygı ile yaklaşan, duyarlı ve sorumluluk sahibi bir ilerleme stratejisine inanıyoruz. 1898'den beri tarihimiz, popüler kültürle uyumlu ve hayatın içinde yer alacak yenilikçi ürünler geliştiren tutkulu insanlar tarafından yazıldı. Mobiliteyi ihtiyaç ve özgürlük kaynağı olarak görüyoruz. Bu özgürlüğün, gezegenimizi koruma ve beraber daha uyumlu yaşama amaçlarıyla birlikte ilerlediğine inanıyoruz. Bu nedenle, iklim ve kaynaklar üzerindeki etkimizi sınırlamak ve mobiliteyi herkes için daha kapsayıcı ve daha güvenli hale getirmekte kararlıyız.

Kurumumuzda herkes kendi yerini bulabilir ve ortak bir maceraya katılabilir. Çalışan çeşitliliğimizden, Fransız kökenlerimizden ve dünya çapındaki varlığımızdan gurur duyuyor; bunların bizi dünyaya daha açık hale getirdiğine inanıyoruz. İttifak ve iş ortaklarımızla kurduğumuz yapıcı ilişkiler bizi daha güçlü kılıyor. Yenilikçi ruhumuz, en başından beri bizi ileriye taşımış; değer yaratmamızı, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını önceden görerek insanları yakınlaştırmamızı birbirlerine sağlamıştır."

Özgürlük, 23 Nisan, Renault, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Renault Grubu 'yeni misyonuna' odaklanıyor - Son Dakika Ekonomi


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