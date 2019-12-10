Renault MAİS'e 4 ödül

Renault MAİS, çağrı merkezi sektörünün en prestijli organizasyonlarından Contact Center World yarışması dünya finallerinde 4 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, diyalog platformu kapsamında verdiği hizmetler ile "En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "En İyi Sosyal Medya Yönetimi" kategorilerinde 2 altın madalyanın sahibi olan Renault MAİS, ayrıca "En İyi İletişim Merkezi" ve "En İyi Teknolojik İcat" kategorilerinde 2 gümüş madalya kazandı.

"Çağrı merkezinin Oscar'ı" olarak görülen Contact Center World yarışması, bu yıl "Geleceğin Müşteri Deneyimi" ana felsefesi çerçevesinde Barselona'da gerçekleştirildi.

"3 yıllık emeğin karşılığı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti:

"Renault MAİS olarak, OYAK Grubu vizyonu doğrultusu ve lider marka olmanın getirdiği sorumluluk gereği, koşulsuz müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti konularında 3 yıldır önemli bir yol katettik. Uluslararası platformlarda önemli bir yere sahip olan Contact Center World yarışmasının dünya finallerinde kazandığımız 2 altın ve 2 gümüş madalyayı 3 yıllık emeğimizin karşılığı olarak görüyoruz. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bu saygın ödüllerle taçlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz. Renault Diyalog platformu ile başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz."

360 derece iletişim platformu

Renault MAİS, OYAK Grubu müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 3 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor. Bu doğrultuda müşterilerine Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor.

Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor'un ve WhatsApp hattının yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.