Renault MAİS ile TikTak arasında 400 Renault Zoe anlaşması imzalandı - Son Dakika

Renault MAİS, araç paylaşım şirketi TikTak ile Türkiye'deki en büyük elektrikli araç satış anlaşmasını imzaladı.

Renault MAİS açıklamasına göre, aralık ayına kadar toplamda 400 adet tamamen elektrikli Renault Zoe modeli alacak olan TikTak, bu araçları eylül sonu itibarıyla İstanbul'da operasyonlarına dahil etmeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "TikTak ile yaptığımız anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin tüm beklentilerini karşılayan, çevre dostu elektrikli otomobillerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Renault olarak elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarındanız. Nitekim önümüzdeki yıl Renault Grubu 3 elektrikli aracı daha satışa sunacak. Bu alandaki amiral gemimiz olan Zoe, ülkemizde elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen ilk modeller arasında yer alıyor. Günümüzde teknoloji ve maliyet odaklı paylaşımlı araç kullanımına yönelik talepler artıyor. Bu doğrultuda iş birliklerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma 18 milyon dolar değerinde"

TikTak'ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Öztürk ise "18 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, mobilite hizmetimizin yeni nesil elektrikli araçlar ile büyümesi için çok önemli bir adım niteliği taşıyor. Çevre dostu misyonumuz doğrultusunda kullanıcılarımızın karbon ayak izini azaltmayı ve hava temizliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin diğer şehirlerinde de büyürken, elektrikli araçlara yatırım yapmayı sürdürmeyi planlıyoruz. Renault MAİS, TikTak için önemli bir iş ortağı ve bu anlaşmadan dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu