Son Dakika Haberleri: Renault MAİS iletişimi WhatsApp'a taşıyor
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Renault MAİS iletişimi WhatsApp'a taşıyor

28 dakika önce

İSTANBUL (AA) – Renault MAİS, otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirerek müşterileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor.

Renault MAİS iletişimi WhatsApp'a taşıyor, System.String[]
İSTANBUL (AA) – Renault MAİS, otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirerek müşterileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor.

Renault MAİS açıklamasına göre, şirket, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak için hizmetlerini dijitalleştiren Renault MAİS, otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirerek müşterileriyle WhatsApp üzerinden iletişim kuruyor.
Müşteriler, Renault Diyalog'un 444 66 22 numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj göndererek yardım ve bilgi alabilirken, WhatsApp için özel hazırlanmış görsel içerik, kısa ses kayıtları ve birebir canlı yardım gibi birçok yeniliğin yanı sıra kişiye özel indirimler ve sürprizler gibi çok yönlü hizmetlerden faydalanabiliyor.
OYAK'ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veren şirket, bu doğrultuda müşterilerine diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor.

Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor'un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:09 Kaynak: AA
Renault, Güncel
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