Son Dakika Haberleri: Renault Mais müşteri memnuniyetinde lider
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Renault Mais müşteri memnuniyetinde lider

1 saat önce

Renault ve Dacia, sikayetvar.com müşteri memnuniyet endeksinde 2019 yılı ikinci çeyreğini kendi kategorilerinde aldıkları puanlar ile otomotiv kategorisinde kendi kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

Renault Mais müşteri memnuniyetinde lider, System.String[]
Renault ve Dacia, sikayetvar.com müşteri memnuniyet endeksinde 2019 yılı ikinci çeyreğini kendi kategorilerinde aldıkları puanlar ile otomotiv kategorisinde kendi kategorilerinde birinci sırada yer aldı.
Renault'dan yapılan açıklamaya göre, markalar, yaklaşık 4 milyon üye ve aylık 7 milyon tekil ziyaretçiye sahip platformda, memnuniyet düzeyi, teşekkür oran, churn (müşteri kaybını engelleme) ve şikayet oran endeksine göre değerlendiriliyor.
Renault Mais, OYAK'ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor.
Bu doğrultuda, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak üzere kurduğu Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel bir deneyim sunuyor.
Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor'un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.
Renault, Dacia, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:34 Kaynak: AA
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