Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur, "En Etkin 50 CMO" arasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur, 'En Etkin 50 CMO' arasında - Son Dakika

Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur, "En Etkin 50 CMO" arasında

6 saat önce

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi CMO Summit 2020'de Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur "En Etkin 50 CMO" arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur,

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi CMO Summit 2020'de Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur "En Etkin 50 CMO" arasında yer alarak ödüle layık görüldü.


Renault Mais açıklamasına göre, 2004 yılından bugüne dek Renault MAİS'te çeşitli kademelerde görev alan Levent Timur, 2017 yılından bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor.


Timur, 20'nci kez binek liderliğini göğüsleyen markanın başarısının en önemli mimarları arasında yer alıyor. 2019 yılında kurguladığı dinamik satış kampanyaları ile markanın ticari başarısını kanıtlayarak; sektörün ezberlerini bozan Timur, yenilikçi uygulamaları devreye aldığı şirketin dijital transformasyonu kapsamında 27 farklı ödül aldı.


Türkiye'nin en saygın ve prestijli araştırmalarından biri olarak kabul edilen "En Etkin 50 CMO", markalar arasında değer odağının yaratılmasında büyük etkileri olan CMO'ların (Chief Marketing Officer-Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi) yeni yükselen değerine dikkati çekmek amacıyla düzenleniyor.


Öte yandan Megane Sedan ile iddiasını üst seviyeye çıkaran Renault MAİS, başarısını, büyük ilgi gören 5'inci nesil yeni Clio ile taçlandırmaya hazırlanıyor.

Türkiye, Renault, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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