Renault MAİS'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış - Son Dakika

Renault MAİS, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık katkı sağlayacak.

Renault MAİS tarafından yapılan açıklamada, "Renault MAİS, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL katkı sağlıyor. Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır." denildi.

Dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirus salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyayla, koronavirus tedbirlerinden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara yardım edilmesi amaçlanıyor.