Renault Megane Makyajlanıyor

CARMEDYA - Renault Megane kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model bu haliyle makyaj sinyalleri veriyor.







Nürburgring'de kamuflajlı halleriyle kameralara yakalanan

Megane HB, makyajlanacağı haberlerini doğruladı. 2016 yılından bu yana C

segmentinde başarılı işler çıkaran model, makyajlanarak bu iddiasını

kuvvetlendirmek istiyor.







Neler değişecek?



Modelde ağırlıklı olarak tampon grubu değişime uğrayacak. Makyaj

ile birlikte far grubunda da ufak değişimlerin olması bekleniyor. Ek olarak LED

gündüz aydınlatma imzası bu modelde değişime uğrayacak. Izgara gurunun

değişmesiyle birlikte model daha iddialı bir hale gelecek. Arka bölümde ise ilk

değişecek olan alan tampon grubu oluyor. Stop grubunda da ufak değişim

rüzgarları esecek. İç mekan ile ilgili fotoğraf bulunmasa da, yeni Renault Clio'daki

değişimlerin burada da yaşanması bekleniyor.



