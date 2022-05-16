Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu! Son durum ne? - Son Dakika

VersiyonFiyat Joy 1.3 TCe 140 bg445.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg455.000 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg502.900 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg512.900 ?Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg573.900 ?Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg583.900 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg584.900 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg621.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg643.000 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg660.900 ?

Renault Megane özellikleri

Renault Megane, 3 farklı motor seçeneğiyle satışta. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce; 6 ileri manuel şanzımanla geliyor ve şehir içi 7,4 ve şehir dışı 5,0 litre benzin tüketiyor. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce EDC ise 7 ileri EDC şanzımana sahip benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içi 6,4 ve şehir dışı 4,7 litre.

Üçüncü motor seçeneği ise 1.5 Blue dCi EDC. Bu seçenekte 115 beygir güç ve 270 Nm tork karşımıza çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,8 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Renault Megane modelinin fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.