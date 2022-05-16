Otomobil üreticileri, her ay yeni fiyat listeleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Özellikle son dönemde döviz kuru ve çip krizi gibi nedenlerden dolayı daha çok zam haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki ülkemizde önemli satış rakamlarına imza atan Renault Megane modelinin Mayıs 2022 fiyat listesi ne durumda?
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Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi
Renault Megane'ın Mayıs 2022 fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesi Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin 445 bin TL olduğunu görüyoruz. Orta seviye Joy Comfort paketine geçtiğimizde aynı motorda fiyatların 10 bin TL oynadığını söyleyebiliriz.
Tabii burada manuel ve otomatik şanzımanın arasındaki fiyat farkından da bahsetmek gerekiyor. Zira giriş seviyesi Joy 1.3 TCe 140 bg manuel versiyon, aynı motorla gelen EDC şanzımanlı seçenekten 57 bin 900 TL daha ucuz.
İşte Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi:
Renault Megane özellikleri Renault Megane, 3 farklı motor seçeneğiyle satışta. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce; 6 ileri manuel şanzımanla geliyor ve şehir içi 7,4 ve şehir dışı 5,0 litre benzin tüketiyor. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce EDC ise 7 ileri EDC şanzımana sahip benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içi 6,4 ve şehir dışı 4,7 litre. Üçüncü motor seçeneği ise 1.5 Blue dCi EDC. Bu seçenekte 115 beygir güç ve 270 Nm tork karşımıza çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,8 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Renault Megane modelinin fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Güncel › Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu! Son durum ne? - Son Dakika
VersiyonFiyatJoy 1.3 TCe 140 bg445.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg455.000 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg502.900 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg512.900 ?Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg573.900 ?Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg583.900 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg584.900 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg621.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg643.000 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg660.900 ?
Renault Megane özellikleri
Renault Megane, 3 farklı motor seçeneğiyle satışta. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce; 6 ileri manuel şanzımanla geliyor ve şehir içi 7,4 ve şehir dışı 5,0 litre benzin tüketiyor. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce EDC ise 7 ileri EDC şanzımana sahip benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içi 6,4 ve şehir dışı 4,7 litre.
Üçüncü motor seçeneği ise 1.5 Blue dCi EDC. Bu seçenekte 115 beygir güç ve 270 Nm tork karşımıza çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,8 litre yakıt tüketimi bulunuyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Renault Megane modelinin fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › Renault Megane Mayıs 2022 fiyat listesi belli oldu! Son durum ne? - Son Dakika