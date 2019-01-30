Son Dakika Haberleri: Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76 Milyon Satış

Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76 Milyon Satış

1 saat önce

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının 2018 yılı satışı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükselerek 10,76 milyon adet oldu.

Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76 Milyon Satış, System.String[]
Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının 2018 yılı satışı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükselerek 10,76 milyon adet oldu.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın lider otomotiv ittifakı Renault-Nissan-Mitsubishi, 2018 yılında toplamda 10 milyon 756 bin 875 adetlik satış elde etti. İttifak bu sayede binek araç ve hafif ticari araç satış hacmi açısından sahibi olduğu dünya liderliği konumunu korudu. 2018'de dünya yollarına çıkan her 9 binek otomobil ve hafif ticari araçtan biri ittifaka ait.

2017 yılını 10,6 milyonluk rekor satışla tamamlayan ittifak, başarısını 2018 yılında da sürdürerek satışlarını yüzde 1,4 artırdı ve 10,76 milyonluk satış performansına ulaştı.

NISSAN 5 milyon 653 bin 683 adetlik satışla İttifakın en çok araç satan markası oldu. İttifakın en çok satış adedine ulaştığı pazarlar Çin, ABD, Fransa ve Japonya olurken, İttifak 2018 yılında sadece Çin'de 1,92 milyon adet araç sattı. Japon otomotiv devi NISSAN'ın en güçlü olduğu pazarlar ise Çin, ABD ve Japonya oldu.


Geçen yıl da sıfır emisyonlu araçlarla ilgili iddiasını sürdüren İttifak, 2010 yılından beri toplam 724 bin 905 satış rakamına ulaşarak elektrikli araç segmentindeki liderliğini sürdürdü. Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili NISSAN LEAF, 2018 yılındaki performansıyla ittifakın elektrikli araç satışlarına ciddi katkı sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nissan, Renault, Güncel
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