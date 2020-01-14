Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn şirketinden yıllık 800 bin euro emeklilik tazminatı talep etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn şirketinden yıllık 800 bin euro emeklilik tazminatı talep etti - Son Dakika Dünya

Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn şirketinden yıllık 800 bin euro emeklilik tazminatı talep etti

6 saat önce

Fransız otomotic devi Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn yaşadıklarının ardından firmadan yıllık 800 bin euroya yakın emeklilik parası talep ediyor.

Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn şirketinden yıllık 800 bin euro emeklilik tazminatı talep etti, System.String[]

Fransız otomotiv devi Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn yaşadıklarının ardından firmadan yıllık 800 bin euroya yakın emeklilik parası talep ediyor.


Japonya'dan gizlice Lübnan'a kaçarak taraflı olduğunu iddia ettiği yargı sürecinden kendini kurtaran Ghosn Renault'nun kendisine en az 774 bin 774 euro brüt para ödemesi gerektiğini ve bunu her yıl yapması gerektiğini ileri sürüyor.

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Renault, CEO, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:40 
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