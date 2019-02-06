Renault Sport Akademi 2019 Kadrosu Açıklandı

Guanyu ve Caio, programa 2018 yılında katılan Formula Renault Eurocup şampiyonu Max Fewtrell'in yanı sıra Eurocup kazananı Christian Lundgaard ve Victor Martins gibi isimlerle birlikte yer alacak. Geçen yıl programa kabul edilen GP3 Serisi şampiyonu Anthoine Hubert ise tam kıdemli Akademi üyesi oldu.

2019 yılında Formula 1 destek yarışlarında mücadele edecek olan dört pilottan Anthoine ve Guanyu, FIA Formula 2; Max ve Christian ise FIA Formula 3 Şampiyonası'nda yer alacak. Victor ve Caio ise, dokuz Grand Prix pistinde gerçekleşecek Formula Renault Eurocup'ta yarışacak.

Gaunyu 2019 sezonunda Renault F1 takımında gelişim pilotu görevini üstlenecek.

Renault F1 Takımı'nın İngiltere'deki Enstone ve Fransa'daki Viry-Châtillon merkezlerinde yarış kariyerlerini geliştirmek için Renault'nun deneyiminden faydalanacak olan Akademi üyeleri, fiziksel ve zihinsel eğitimin yanı sıra medya ve pazarlama eğitimi alacak.

Renault Spor Akademi Direktörü Mia Sharizman, ''2019 için anlaşma imzaladığımız altı pilota da güvenim tam. Hepsi yarış kazanmak ve şampiyonluk mücadelesi vermek için yeterli niteliklere sahip olduklarını gösterdi. Akademi'ye üye olma koşulları daha da zorlaştı. Çalışmalarımız, yılsonunda Formula 1 koltuğu için mücadele eden bir Akademi pilotuna sahip olma hedefini yakaladığımızda meyvesini vermiş olacak." dedi.

Renault Sport Racing Takım Direktörü Cyril Abiteboul, ''Renault Spor Akademisi'nde bu kadar yetenekli bir pilot havuzuna sahip olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Altı pilot da genç kategorilerde gelecek vaat eden yeteneklere sahip olduğunu kanıtladı ve 2019'da birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Formula 1 takımı, hem kısa hem de uzun vadede olağanüstü pilotlara sahip olmanın avantajlarından faydalanacak. Ayrıca Akademi de gelecek yıllarda takıma destek olmaya devam edecek. Max, Christian, Antoine ve Victor ile yolumuza devam etmek için sabırsızlanıyor ayrıca Guanyu ve Caio'nun takıma katılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Altı pilotu da başarılı bir sezon geçirmeleri için destekleyeceğiz." dedi.

Renault Sport Akademisi

Lansmanı 2016 yılında gerçekleşen Renault Spor Akademisi, gençler kategorisinde yarışan yarışçıları bulmak ve desteklemenin yanı sıra Formula 1 koltuğuna bir Akademi pilotu yetiştirmeyi hedefliyor.

Renault F1 Takımının gelişimi ile paralel ilerleyen akademi, takımdaki pilotlarından Formula 1 dünya şampiyonu çıkarmayı hedefliyor.

Programın ikinci üç yıllık döneminin başlangıcı olan 2019 yılı, Renault'nun genç pilot grubu ile Formula 1 takımı arasında bağların daha güçlendiği bir dönem olacak.