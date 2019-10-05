Son Dakika Haberleri: Renault'tan ekim ayı fırsatı
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Renault'tan ekim ayı fırsatı

1 saat önce

Renault, ekimde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerini yüzde 0,69 faiz oranıyla satışa sunarken, hafif ticari modellerinde sıfır faiz uyguluyor.

Renault'tan ekim ayı fırsatı, System.String[]

Renault, ekimde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerini yüzde 0,69 faiz oranıyla satışa sunarken, hafif ticari modellerinde sıfır faiz uyguluyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin TL kredi 36 ay vade için yüzde 0,69 faizle müşterilerin beğenisine sunuluyor.


Öte yandan Renault'un hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3 bin TL takas indirimi yer alıyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı bulunuyor.

Ekimde hurda teşvikiyle Clio HB 72 bin 900 TL'den, Megane Sedan ise 99 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da mevcut.

Renault, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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