Renault'tan elektrik atağı - Son Dakika
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Renault'tan elektrik atağı

6 saat önce

Renault Grubu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinin ardından 2 ve 3 Mart tarihlerinde Renault, Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri açıklıyor.

Renault'tan elektrik atağı, System.String[]

Renault Grubu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinin ardından 2 ve 3 Mart tarihlerinde Renault, Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri açıklıyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, yarının mobilitesine dair marka vizyonunu simgeleyen elektrikli konsept modeli MORPHOZ'un dijital ilk gösterimini 2 Mart 2020'de saat 11.00'de gerçekleştirecek.

Renault ürün gamının elektrifikasyonu, E-TECH adı verilen hibrid ve şarj edilebilir hibrit yenilikçi üç modeli ile hız kazanıyor. Ayrıntıları 2 Mart 2020'de saat 11.30'da açıklanacak Yeni Clio, Yeni Captur ve Yeni Megane Estate (SW).

Marka, pazarın en ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli otomobilinin dijital ilk gösterimini 3 Mart 2020'de saat 10.15'te yapacak.

Alpine markasına ait bilgiler, markanın Youtube kanalından 3 Mart 2020'de saat 13.30'da paylaşılacak.

Cenevre Otomobil Fuarı, Renault, Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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