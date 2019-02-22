Renault'tan müşteri hizmetlerine 6,5 milyon TL yatırım
17 dakika önce
Müşteri memnuniyetinde hedefi üst sıralara koyan Renault Mais, bu kapsamda yaklaşık 6,5 milyon TL yatırımla Renault Diyalog'u kurdu.
Müşteri memnuniyetinde hedefi üst sıralara koyan Renault Mais, bu kapsamda yaklaşık 6,5 milyon TL yatırımla Renault Diyalog'u kurdu. Renault Diyalog, müşterilerine sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel ve kolay bir deneyim vadediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:30
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