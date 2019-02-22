Son Dakika Haberleri: Renault'tan müşteri hizmetlerine 6,5 milyon TL yatırım

Renault'tan müşteri hizmetlerine 6,5 milyon TL yatırım

17 dakika önce

Müşteri memnuniyetinde hedefi üst sıralara koyan Renault Mais, bu kapsamda yaklaşık 6,5 milyon TL yatırımla Renault Diyalog'u kurdu.

Renault'tan müşteri hizmetlerine 6,5 milyon TL yatırım, System.String[]
Müşteri memnuniyetinde hedefi üst sıralara koyan Renault Mais, bu kapsamda yaklaşık 6,5 milyon TL yatırımla Renault Diyalog'u kurdu. Renault Diyalog, müşterilerine sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel ve kolay bir deneyim vadediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:30 

Ekonomi
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