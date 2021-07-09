Renault Trucks'ın ETS 2 oyunundaki uluslararası tasarım yarışmasını Enes Bolat kazandı

Renault Trucks, yeni T ve T High modellerini, Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) oyunu ile tanıtırken oyun içinde düzenlediği tasarım yarışmasını Türkiye'den 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Enes Bolat kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Renault Trucks, ETS 2 oyununun yayıncısı SCS Software'in Twitch hesabında düzenlediği canlı etkinlikte, birçok ülkeden katılımcının olduğu uluslararası tasarım yarışmasının kazananını açıkladı.

Mayıs ayında başlayan yarışmada tüm dünyadan katılımcılar yeni modeller tasarladı. Enes Bolat'ın tasarımı, gerçek bir Renault Trucks aracına uygulanarak sergilendi.

2 bin 200 saatten fazla oyun deneyimiyle tutkulu bir ETS 2 oyuncusu olan ve "IT" sektöründe kariyer yapmayı planlayan Enes Bolat, yarışmada görüntü işleme yazılımını kullanarak kendi tasarımını oluşturdu. Bolat, 3D olarak Renault Trucks T'nin tasarımı için 2 hafta çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enes Bolat, "Bu tasarımı hazırlarken ralli arabalarından ilham aldım. Özel bir yazılım kullanarak bir şablon oluşturdum, sonra onu modelledim ve oyuna aktardım." ifadelerini kullandı.

Bolat, tasarımında kırmızı, siyah ve grinin tonları olmak üzere üç ana renk kullandı. Kırmızı şeritler ekleyerek farların tasarımını belirginleştirdi ve vurguladı. Ralli arabalarından esinlenilen damalı bir desen, kabini çevreliyor ve Renault Trucks logosu kamyonun ön kısmını tamamlıyor. Yanlardaki siyah çizgiler hız etkisi katarak "Renault Trucks Diamond Evolution" olarak adlandırılan araca ince bir görünüm kazandırıyor.

Enes Bolat, ETS 2'den Renault Trucks araçlarına aşina olduğunu belirterek, "Renault Trucks'ın yeni modellerinin lansmanını ETS 2 ile yapmasının ardından markaya olan ilgim arttı. T ve T High Evolution araçlarının estetiğini ve özellikle yeni far tasarımını çok beğendim. Renault Trucks tasarım direktörünün konuşması da beni yarışmaya katılmaya motive etti. Birinciliği kazanacağımı asla hayal etmedim. Uzun yıllardır oynamaktan zevk aldığım bu oyunda uluslararası bir yarışmayı kazanmak ve tasarımımın resmi olarak oyuna dahil edilmesi inanılmaz bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.