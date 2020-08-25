Renault ve Dacia'dan satış sonrası bakım hizmeti - Son Dakika

Renault ve Dacia sahipleri, şehre dönüşün yaşandığı bu dönemde otomobillerini avantajlarla kışa hazırlayabiliyor.

Renault açıklamasına göre, tüm Renault ve Dacia modelleri için 24 Ağustos- 3 Ekim'de yetkili servislerde geçerli olan fırsat kapsamında bazı avantajlar sunuluyor.

"Şehre Dönüş" satış sonrası hizmetinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı yer alıyor. Ayrıca 4 Adet Michelin lastik alana 280 TL yakıt kartı ve Maximum Kart'a özel artı 4 taksit ayrıcalığı da sunuluyor.

Diğer taraftan Yetkili Servisler, kampanyadan yararlanan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların güvenliği için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında birçok önlem alınıyor ve bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından denetleniyor.