Renault'ya iki ödül - Son Dakika
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Renault'ya iki ödül

23.02.2022 16:00
Renault'ya iki ödül

Renault, Tech Brands Turkey'de "En Teknolojik Otomotiv Markası" seçilirken, MarTech Awards 2022'de ise "En İyi Veri Kullanımı" ödülüne layık görüldü.

Renault, Tech Brands Turkey'de "En Teknolojik Otomotiv Markası" seçilirken, MarTech Awards 2022'de ise "En İyi Veri Kullanımı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazarlama iletişimi teknolojilerinin sektöre örnek olacak başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği MarTech Awards 2022 ve Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey ödülleri sahipleri buldu.

Nielsen Türkiye'nin kontrolünde Türkiye temsili 12 ilde gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre Renault, Tech Brands Turkey'de otomotiv kategorisinde "En Teknolojik Otomotiv Markası" seçildi.

Pazarlama iletişimi için faydalanılan teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Awards 2022'de ise Renault Express Combi için OMD Türkiye ile hayata geçirilen çalışma kapsamında Renault, "En İyi Veri Kullanımı" ödülünün sahibi oldu.

Renault Express Combi'nin hedef kitlesine en etkin şekilde sunulması için DMP'yi (Data yönetimi platformu) merkeze alan medya stratejisi kurgulandı.

DMP'de dönüşümü olmayan kullanıcılar, CRM verilerine dayalı olarak segmente edildi. Bu sayede farklı veri kaynaklarını birleştirerek oluşturulan doğru hedef kitleleri, kişiselleştirilmiş görsellerle yeniden hedeflenerek gerçek kullanıcıya doğru mesajla ulaşıldı. Farklı kanallardan reklam frekansına fazla maruz kalınması önlenerek müşteri deneyimi iyileştirildi. Kampanya sonunda supression stratejisi ile yüzde 32 daha fazla kullanıcıya erişildi.

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Araştırma, Türkiye, Renault, Turkey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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