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SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz - Son Dakika

SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz

07.11.2021 13:21

SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz"Türkiye'nin uluslararası spor etkinliklerinin itibarı açısından çok önemli olduğu nu düşünüyoruz"Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - Spor İstanbul Genel Müdürü İ.

SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz

" Türkiye'nin uluslararası spor etkinliklerinin itibarı açısından çok önemli olduğu nu düşünüyoruz"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) - Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Türkiye'de İstanbul'da yapılan bu yarış, dünyada tek kıtalar arası yarışı olması bizim çok gurur duyduğumuz bir iş" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu sona erdi. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan N Kolay 43. İstanbul Maratonu, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Maratonun ardından açıklamalarda bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Hava bence koşu için güzeldi. Güneşli hava atletler için yorucu ve yıpratıcı olabiliyor. Katılım harikaydı. Türkiye'de İstanbul'da yapılan bu yarış, dünyada tek kıtalar arası yarışı olması bizim çok gurur duyduğumuz bir iş. Katılım güzeldi. Sevindiren bir olay oldu. U23'te Türk erkeklerde rekor kırıldı. 36 yıllık rekoru İBB Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Can kırdı. Bunun dışında genel kategoride Türk sporcumuz yok ama böyle bir rekor gelmesi bizim için mutluluk verici. Keyifli geçti. Herkes memnun. Bizim adımıza da güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI SPOR ETKİNLİKLERİNİN İTİBARI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU NU DÜŞÜNÜYORUZ"

İstanbul'un dünyadaki diğer büyük şehirlerde olduğu gibi maratonun artık giderek önemli olduğu bir hale geldiğini ifade eden Renay Onur, "Katılım artıyor. Bu sene 100 farklı ülkeden katılım vardı. Yabancı katılımında neredeyse en yüksek 3'üncü katılımdı. Bu son 5-6 yılda çeşitli sebeplerle çok ciddi düşüş olmuştu. Orada pandemiye rağmen ciddi bir artış gördük. Türkiye'nin, İstanbul'un tanıtımı için önemli. Hepimiz Türkiye'ye uzun yıllardır olimpiyatları keşke İstanbul'a gelse diyoruz. O yüzden uluslararası etkinlikte hem olması hem büyüyor olması Türkiye'nin uluslararası spor etkinliklerinin itibarı açısından çok önemli olduğu nu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz
SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz
SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz
SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz
SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası, İstanbul, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Renay Onur: Dünyada tek kıtalar arası yarışı olmasından dolayı gurur duyuyoruz - Son Dakika
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