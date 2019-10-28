- Renay Onur: "Herkesi köprüye bekliyoruz"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur:

"37 bin sporcu ve 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz"

İSTANBUL - Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 3 Kasım'da yapılacak olan İstanbul Maratonu öncesinde konuştu. Tüm İstanbul'u maratona beklediklerini söyleyen Onur, "42 km ve 15 km için 37 bin sporcu kayıt yaptırdı. Halk koşusuyla birlikte 100 binin üzerinde katılım olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sene 41.'si düzenlenecek olan İstanbul Maratonu öncesinde Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene koşulan 10 kilometrelik koşunun bu sene olmayacağını ve 42 km ile 15 km koşulacağını belirterek sözlerine başlayan Onur, "Katılım geçen seneye göre yüzde 60-70 arttı. 37 bin sporcu bekliyoruz. 4 bini 42 km, geriye kalanı da 15 km koşacak. Heyecanlı bir gün olacak. Halk koşusunu da hesaba kattığımızda tahmini 100 bin civarı bir katılım bekliyoruz. Orada hem startta hem parkurda hem finiş noktalarında, elit atletlere ve halka keyifli bir gün geçirtmek istiyoruz. Son haftada ince ayarlar dediğimiz düzenlemeleri yapıyoruz. Belediyenin tüm birimleriyle destek aldığımız kurumlarla koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Havanın güzel olacağını umuyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de en fazla 11 bin civarı sporcu bitiş noktasında yer alırken, ilk kez 30 binin üzerinde bir sayı bekliyoruz. Bu da bitiş noktasını heyecanlı, hareketli ve canlı yapacak. Bizim için de değişik bir deneyim olacak. Uzun vadede İstanbul halkının 42 km maratona geçmesi için yaptığımız bir süreç. Geçen sene koşulan 10 km, bu seneki 15 km ile birleşti. Ama geçen seneki katılıma bakıldığında bu sene yüzde 60-70 civarında bir artış söz konusu. 10 km koşusunu 15 km ile birleştirirken, yıl içinde yaptığımız 10 km yarışlarını da artırmayı düşünüyoruz. Yarı maratonda da 10 km ve 21 km etapları olacak. Buradaki amaç, uzun mesafe koşanları, maratonda 15 km, yarı maratonda da 10 km koşturarak yavaş yavaş 42 km'ye çıkartmak. Herkes 42 km koşacak diye bir şey yok ama koşmak isteyenler için bir yolculuk planladık" açıklamasını yaptı.

"5 sene içinde sayıya ulaşabiliriz"

Altın Lig'de koşulan İstanbul Maratonu'nun Platin Lig'e yükselebilmesi için 15 binin üzerinde sporcunun 42 km'lik yarışı tamamlaması gerektiğini ifade eden Renay Onur, "Uzun vadeli bir hayal olarak görülebilir ama bugün itibariyle bunu hedef olarak koymamak gerekir. Bu lig için 15 binin üzerinde kişinin 42 km bitirmesi gerekiyor. Şu anda gördüğümüz sayı 4 bin civarında ve buraya uzun bir yol var. İstanbul gibi, dünyada kolay kolay göremeyeceğiniz bir parkur olduğunu düşünürsek aslında ulaşılabilecek bir rakam. İnşallah önümüzdeki 5 sene içinde buraya ulaşabiliriz ama bunu da 4 binden 15 bine çekmek çok da kolay değil" dedi.

Bu koşuda uygulanacak olan PACE kapılarıyla ilgili de konuşan Onur, "Koşuya katılan kişi sayısının artışıyla birlikte dünyada sıklıkla gördüğümüz bir uygulamanın 2 amacı var. Birisi koşan kişilere daha keyifli bir yarış ortamı oluşturmasını sağlamak. Diğeri de kişilerin kendilerine benzer tempoda kişilerle yarışa başladığı zaman yarışı daha hızlı bitiriyorlar. Bu sene göreceğiniz göğüs numaralarının başında bir harf olacak. Bu harflere uygun olarak start boyunca farklı kapılar olacak. Kendinize ait olan kapıdan geçerek startı bekliyor olacaksınız. Böylece aynı hızda koşan insanlar beraber başlamış olacak ve bu da starttaki karışıklığı da azaltarak daha keyifli ve düzenli bir yarış başlangıcı sağlamış olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Bu sene koşmayacağım, 100 bin kişiyi koşturacağım"

İstanbul Maratonu'nda son 4 senede zirveye çıkan sporcuların bu sene de yarışta yer alacağının hatırlatılması üzerine konuşan Renay Onur, "Kendi içinde heyecan oluşturacak bir durum. Son 4 yılın şampiyonu yarışacak ve biz de merak ediyoruz, acaba bu senenin şampiyonu bu 4 isimden birisi mi olacak, yoksa elit atletler içinden birisi mi olacak. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu sene koşuda yer almayacağını da söyleyen Onur, "Ben 14 yıldır İstanbul Maratonu'nda koşuyorum ama bu sene çok istememe rağmen koşamayacağım. Ekip bu sene koşmayıp etrafta olmamın daha iyi olacağını söyledi. 'Bu sene kendim koşamayacağım ama 100 bin kişiyi koşturacağım' diyerek kendimi avutuyorum" şeklinde konuştu.

"Herkesi parkura davet ediyorum"

Dünyadaki maratonların yanında İstanbul Maratonu'nun çok özel bir koşu olduğunu söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Olabildiğince yıllar içinde daha canlı ve keyifli bir hale getirmeye çalışacağız. Bugüne kadar çok ciddi bir mesafe kat etti ve biz de buradan alıp dünyadaki diğer büyük koşulara yaklaştıracağız. Bu yüzden yarışı neşeyi kılacak değişiklikler eklemeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi Beşiktaş'tan başlayacak paten yarışı. Parkur boyunca değişik eğlenceli, keyifli noktalar oluşturmaya çalışıyoruz. Koşmasalar bile bütün İstanbul'u bu keyifli, 30 bini aşkın sporcunun katılacağı yarışı izlemek için parkura davet ediyorum. Koşuya kayıt olamamış kişilerin az da olsa şansları var. 15 km ve 42 km etapları için geç kayıtlar var. Halk yürüyüşü için de kayıtlarımız başladı. 15 km ve 42 km koşmayacak, ama arkadan başlayarak hem köprünün keyfini çıkaracak, hem de trafiksiz bir günde köprüden geçerek Beşiktaş Park'a kadar gidebilecek parkura katılım için de kayıtlar başladı. Perşembe günü de Türkiye'nin en büyük spor fuarına gelerek, halk koşusuna kayıt yaparak koşuya hazırlanabilirler" dedi.