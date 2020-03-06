Renay Onur'un acı günü
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Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un babası Mehmet Aycan Onur, Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un babası Mehmet Aycan Onur, Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un babası Mehmet Aycan Onur geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında sonra son yolculuğuna uğurlanan Onur'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL
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