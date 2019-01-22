Renderer'lar Kurumları Analiz Etme Noktasında Yeterli Mi?
1 saat önce
Denizbank Dijital Bankacılık Grup Müdürü Gürhan Çam, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Denizbank
Dijital Bankacılık Grup Müdürü Gürhan Çam, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Renderer'ların kurumlara yaklaşımı noktasında yetersiz gördüğü bazı noktalara değinen Çam, "Rendere'lar kurumları analiz etme noktasında yetersiz. Öncesinde kurumu ve ihtiyaçları anlamalı. Daha sonra deyim yerindeyse Danışmanlık vermeli ve akabinde nokta atışı yaparak doğru çözümü sunmalı" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:32
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